IHAAW100831-GEN/08-02-2019
- Ünlü oyuncu Yalçın Menteş’in ölümüyle ilgili açıklama yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer, "Akşama doğru tansiyon 8’lere düşmeye başladı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen dün akşam saat 20.40’da kaybettik" dedi.
08.02.2019 10:08:31 TSI
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