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Ünlü oyuncudan sinema tekellerine gönderme

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2019 21:18 | Son Güncelleme

‘Hep Yek 3’ filminin oyuncuları Manisalılarla buluştu.

‘Hep Yek 3’ filminin oyuncuları Manisalılarla buluştu. Filmin oyuncularından İnan Ulaş Torun, “Biz sinema tekelleriyle, onlara yalakalık yaparak bir film çekmedik. Biz kendi koşullarımızla, namusumuzla bir film çektik. İnşallah izlersiniz, çok seversiniz” dedi.
Forum Magnesia Alışveriş Merkezi ‘Hep Yek 3’ film ekibini ağırladı. Alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte filmin yönetmeni Özgür Bakar, senaristi Bilal Kalyoncu ve oyuncuları İnan Ulaş Torun ile Serdal Genç keyifli bir söyleşinin ardından izleyicilerle filmin gösterimine katıldı.
Aslen Manisa’nın Akhisar ilçesinden olan ve memleketinde büyük bir kalabalık tarafından karşılanmaktan ve filmlerine ilgi gösterilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden filmin oyuncularından İnan Ulaş Torun, “Beraber bir gösterim yapacağız. Birlikte filmi izleyeceğiz. Bu arada ben Manisa Akhisarlıyım. Memleketime gelmekten ve böyle bir kalabalık görmekten dolayı aşırı mutluyum. Onur verdiniz, ayaklarına sağlık. Manisa’da mükemmel bir kalabalık var. Memleketimle gurur duyuyorum.” dedi.
Esprilerin havada uçuştuğu söyleşide filmde küfürlerin olduğunu belirten Torun, “Kendi aranızda ettiğinizden daha fazla küfürlü değiliz. Biz bir gerçeği anlatıyoruz. Aynı bizim gibi bir hikaye. Biz oradaki insanlar değiliz, oradaki insanların gerçeğini anlatıyoruz. Buradaki gençler gibi onları anlatıyoruz. Onun haricinde eğleniyoruz, biz de aile insanıyız, evli barklı insanlarız. Hepinizi filme bekliyoruz. Biz sinema tekelleriyle, onlara yalakalık yaparak bir film çekmedik. Biz kendi koşullarımızla film çektik. Buradaki insanlar kendi koşullarıyla film çektiler. Biz hiçbir şeyin köşelerini tutmadık. Dağıtımcıların köpeği olmadık. Biz namusumuzla bir film çektik. İnşallah izlersiniz, çok seversiniz. Hepinizi çok seviyorum memleketime hoş geldim” diyerek konuşmasını tamamladı.
Torun ve film ekibi söyleşinin ardından Manisalıların sevgi gösterileriyle karşılaştı. Manisalı gençler özellikle hemşehrileri Ulaş İnan Torun ile fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.
Gerçekleştirilen söyleşinin ardından film ekibi Manisalılarla birlikte 15 Şubat’ta vizyona giren ‘Hep Yek 3’ filmini birlikte izledi.

Ünlü oyuncudan sinema tekellerine gönderme

Ünlü oyuncudan sinema tekellerine gönderme

Ünlü oyuncudan sinema tekellerine gönderme

Ünlü oyuncudan sinema tekellerine gönderme

Ünlü oyuncudan sinema tekellerine gönderme

Ünlü oyuncudan sinema tekellerine gönderme

Ünlü oyuncudan sinema tekellerine gönderme

Ünlü oyuncudan sinema tekellerine gönderme

Ünlü oyuncudan sinema tekellerine gönderme

Ünlü oyuncudan sinema tekellerine gönderme

Ünlü oyuncudan sinema tekellerine gönderme

Ünlü oyuncudan sinema tekellerine gönderme

Ünlü oyuncudan sinema tekellerine gönderme

Ünlü oyuncudan sinema tekellerine gönderme

Ünlü oyuncudan sinema tekellerine gönderme
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