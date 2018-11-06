Ünlü komedyenden üstsüz paylaşımla protesto

Amerika Birleşik Devletleri’nde her gün farklı sanatçıların halkı oy vermeye teşvik eden çeşitli açıklamaları ve beyanları yayınlanıyor. Amerikalı komedyen Chelsea Handler, duruma biraz daha ilginç yaklaşarak, neredeyse çırılçıplak olduğu bir videoyla Trump karşıtı oy vermeye davet etti.
Son olarak Double Dutchess: Seeing Double yapımında rol alan komedyen, hazırladığı videoda “Hayatınız buna bağlı... Oy verin” dedi. Görüşlerini dile getirme konusunda her zaman açık sözlü olan Chelsea Handler sözlerine: “Bu başkanlık (Trump) altında acı çeken herkesin bir olması için oy verin. Burası bizim ülkemiz.” diye devam etti.
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