HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ünlü oyuncular 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne hayran kaldı

Ünlü oyuncular 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

Bursa’ya gelen Hakan Ural, Seda Akgül, Wilma Elles ve Özlem Yıldız, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi.

Bursa’ya gelen Hakan Ural, Seda Akgül, Wilma Elles ve Özlem Yıldız, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi. Ünlü sanatçılar, müzede akçe basmayı da ihmal etmedi.
Bursa’nın fethiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş hikâyesinin anlatıldığı müzeyi gezen Hakan Ural, Seda Akgül, Wilma Elles ve Özlem Yıldız’a Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’da eşlik etti. 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezen sanatçılar, gördükleri manzara karşısında çok etkilendi. İstanbul’dan gelen misafirlerine bilgiler veren Mustafa Dündar, Fetih Müzesi’nin dünyanın en büyük tam panoramik müze olduğunu söyledi. 42 metre açıklığıyla dünyanın en büyük kubbesinin de yine Fetih Müzesi’ne ait olduğunu ifâde eden Başkan Dündar, “Fetih Müzesi, iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşâ edildi. Kubbe kısmı 6 ayak üzerine oturtuldu. Bunlar, Bursa’da metfun 6 padişahı simgeliyor. Kubbenin altındaki amfi sahne aynı zamanda 1000 kişilik gösteri merkezi olarak kullanılıyor” dedi.
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin 2018 yılında hizmete girdiğini belirten Dündar, “110 farklı ülkeden ziyaretçi ve 730 bin kişiyi ağırladı. Misafirlerimizde İstanbul’dan kalkıp buraya geldi. Herkesin ilgi ile gelip gördüğü müzeyi gezmek istemişler. Bizler de onlara refakat ettik. Umarım beğenmişlerdir. Buraya ziyaretlerin her geçen gün arttığını görüyoruz. Dünya bunu keşfetmiş. Dolayısıyla bizim insanımızın da keşfetmesi gerekiyor” diye konuştu.
Müzeye ayak basmalarıyla vatandaşların ilgi odağı olan sanatçılar bol bol fotoğraf çekilirken, 10 bin figürün yer aldığı kubbe bölümüne çıktıklarında ise gözlerine inanamadı. Yürüyen merdivenden çıktıklarında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Wilma Elles ve Özlem Yıldız ise çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Müzenin hediyelik eşya bölümüne geçen sanatçılar, sırayla hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı’nın ilk akçesinden bastı. Hakan Ural, “Şehirlerimizin tarihlerine bağlı olarak insanlarımızın bilgilerini sıcak tutacak yapıların olması insana hizmettir. Bu çalışmayı başarıyla oluşturan Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir iş çıkarmışlar. İnsanlar çocuklarıyla zaman geçirirken, Bursa’nın tarihini yaşayarak öğreniyor. Büyük bir emek var. Anlatmak ile bitmez. Gelip yaşamak gerekiyor” dedi.
Wilma Elles ise, “Bu müzede 690 yıl geriye dönerek zaman yolculuğuna çıkmış gibi oldum. Çocukların tatillerinde burayı tercih ettiğini görüyorum. Öğrenciler aileleriyle birlikte burada olması gerekiyor. Kubbeye çıktığımız zaman benim kalbim duracak gibi oldu. İnanılmaz bir huzur geldi. O yıllarda yaşamayı tabii ki isterdim” şeklinde konuştu.
Özlem Yıldız ve Seda Akgül ise, “Görmeyenlere muhakkak tavsiye edeceğim. Mutlaka görülmesi gereken güzellikte bir yer olmuş. 3 boyutlu, bambaşka bir dünya. Sesler ve figürlerin arasında bu anı yaşamak değil, o zamanda kalmak istedim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama: 8 farklı soruşturma açıldı

Elazığ depremine ilişkin 8 farklı soruşturma

Esenyurt'ta genç kızlara taciz iddiası! Gözaltına alındılar

İstanbul'da minibüste iğrenç olay!

Aydın'da ABD'li kadının öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir için korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Son dakika: Bakan Kurum'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?

FETÖ o tarihten sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş

FETÖ o tarihten sonra kod adlarını değiştirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.