Ünlü oyuncular, organ akli bekleyen hastalar için jüri koltuğunda

Türkiye’de 30 bin kişinin organ nakli beklemesine karşın organ bağış oranlarındaki sayı oldukça düşük durumda. Organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal bir bilinç oluşturmak için harekete geçen Hayata Bağış Derneği, üniversiteler arası kısa film yarışması düzenliyor.

“Organ Bağışı” temalı yarışmanın jüri üyeleri ise filmleri hem tıbbi hem de sanatsal açıdan değerlendirebilecek isimlerden oluşuyor. Türkiye genelinde tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya, özellikle kadavradan organ bağışının anlatılacağı, 1 dakikalık kısa film çalışmalarıyla başvurulabilecek. 23 Şubat’a kadar başvuruların kabul edileceği yarışmada dereceye girenler ise 2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

Yarışmada dereceye giren filmler; birinciye 5.000 TL , ikinciye 3.000 TL ve üçüncüye de 1.000 TL kazandıracak Hayata Bağış Derneği Onursal Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Akciğer Nakli Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Adnan Sayar’ın önderliğinde, yönetmen Hakan Algül, sinema ve dizi sanatçıları Cengiz Bozkurt, Onur Buldu, Haki Biçici ve Sarp Apak oluşan jüri üyeleri olayı sinematografik açıdan değerlendirirken, Organ Nakil Koordinatörleri Emel Yanık, Ali Demirel, ve Mümin Uzunalan tıbbi açıdan, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Mert Kutluk ise mesajın doğru aktarımı konusunda değerlendirme yapmak üzere görev aldı.

Türkiye Motosiklet Platformu’nun da 186 kulüp, 350.000 üyesi ile desteklediği kısa film yarışmasına son başvuru süresi 23 Şubat 2019 olarak belirlendi.

