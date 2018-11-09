Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran ‘Söz’ün oyuncu kadrosuna Türk Sineması ve Yeşilçam’ın usta isimleri, Hazım Körmükçü, Cengiz Sezici, Mahmut Gökgöz, Levent İnanır, Süleyman Felek, Ömer Naci Topcu, Mehmet Polat katıldı.

Yeni sezonda oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimleri ağırlamaya devam eden ‘Söz’de, usta isimler bu kez ‘Konsey’ üyeleri olarak seyirciyle buluşacak.



Hazım Körmükçü, Cengiz Sezici, Mahmut Gökgöz, Levent İnanır, Süleyman Felek, Ömer Naci Topcu ve Mehmet Polat gibi usta isimlerin hayat verdiği karakterlerin oluşturduğu ‘Konsey’ hayata geçirmeye çalıştıkları terör eylemleriyle, Tolga Sarıtaş’ın hayat verdiği ‘Yalnız Kurt’ Yavuz Karasu ile sık sık karşı karşıya gelecek.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Metin Balekoğlu’nun üstlendiği ve senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı “SÖZ”, 59. bölümüyle Pazartesi akşamı Star’da

