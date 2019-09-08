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Ünlü oyuncunun babası, kalp krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 17:36 | Son Güncelleme

YÖNETMEN ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası, emekli astsubay Muhittin Saçıntı (74), memleketi Çorum'da kalp krizi geçirdi.

Ünlü oyuncunun babası, kalp krizi geçirdi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - YÖNETMEN ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası, emekli astsubay Muhittin Saçıntı (74), memleketi Çorum'da kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınan Saçıntı'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Yönetmenliğini yaptığı 'Mandıra Filozofu', 'Babamın Ceketi' ve 'Yaşamak Güzel Şey' filmlerinde rol de alan Müfit Can Saçıntı'nın, emekli astsubay olan babası Muhittin Saçıntı, gezmek için geldiği memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde kalp krizi geçirdi. Kentteki özel hastaneye kaldırılan Saçıntı'nın duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Muhittin Saçıntı'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Babasının sağlık durumuyla ilgili hastane önünde açıklama yapan Müfit Can Saçıntı, "Babam köyünü çok seviyor. Her yıl doğup büyüdüğü köyüne gelir, gider. Bu sene de o çok sevdiği köyüne geldi. Köydeyken kalp krizi geçirmiş, kalbi durmuş, hastaneye kaldırmışlar. Şimdi solunum cihazına bağlı yaşatılıyor. Biz de bir ümit bekliyoruz. Bu vesileyle ben de bir şey söylemek istiyorum. Bizim toplumumuz özellikle erkekler, babalarını sevseler; ancak pek fazla babalarını sevdiklerini ifade edemezler. Babalar da çocuklarını çok sever, onlar da pek ifade edemezler. Benim babam da her ne kadar sevgi dolu bir insan olsa da biz de bunu ona kolay kolay ifade edemiyoruz. Ben bunu ifade edebilmek için, onu ne kadar çok sevdiğimi ifade edebilmek için 2 film çektim. Lütfen, vakit varken, babalarını sevdiklerini söylemeye çekinmesinler" diye konuştu.

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Ünlü oyuncunun babası, kalp krizi geçirdiÜnlü oyuncunun babası, kalp krizi geçirdiÜnlü oyuncunun babası, kalp krizi geçirdiÜnlü oyuncunun babası, kalp krizi geçirdi

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