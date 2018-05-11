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Ünlü oyuncunun oğlu intihar etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

Sons of Anarchy dizisiyle ünlenen David Labrava'nın 16 yaşındaki oğlu yaşamına son verdi.

Ünlü oyuncunun oğlu intihar etti

ABD’de 2008-2014 yılları arasında yayınlanan ve tüm dünyada büyük bir izleyici kitlesi edinen Sons of Anarchy dizisinin oyuncularından David Labrava evlat acısı yaşıyor.

16 yaşındaki oğlunun intihar ettiğini duyuran Labrava, Instagram’da yaptığı paylaşımda, “Böyle bir paylaşım yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Bu benim oğlum Tycho. Birkaç gün önce 16 yaşında hayatına son verdi. O depresyonla mücadelen bir çocuktu ve biz hiçbir işaret göremedik, çünkü o mutlu görünen bir çocuktu. Sevdiklerinizle daha çok iletişim kurun, bazen işaretler görünmeyebiliyor” yazdı.

Çocuğun kesin ölüm nedeni açıklanmazken, 55 yaşındaki aktör oğlunun son isteği olduğunu belirterek, ‘gofundme’ bağış sitesinde depresyon ve bipolar organizasyonlarına bağış yapma çağrısında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
David Labrava ABD

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