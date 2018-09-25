Ünlü oyuncusu Yakup Yavru, mezarını yaptırdıktan 4,5 ay sonra öldü

ÜNLÜ tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru (64), memleketi Amasya'da kendisine mezar yaptırdıktan 4,5 ay sonra, ödül almak üzere geldiği 25. Uluslararası Adana Film Festivali öncesi otel odasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yakup Yavru, mezarını yaptırdığı günlerde, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" demişti.

22 yıllık tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, adından sıkça söz ettirdiği 'Sağ Salim 2' filminin ardından rol aldığı 'Facia Üçlü' isimli uzun metrajlı filmle dikkatleri üzerine çekti. 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde, 25. Yıl Emek Ödülü almak için Adana'ya gelen Yakup Yavru, kaldığı otelde ölü bulundu. Yakup Yavru'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yakup Yavru'nun cenazesinin nereye defnedileceği henüz açıklanmadı.

Memleketi Amasya'da 3 Mayıs'ta 35 bin lira harcayarak kendisine mezar yaptıran Yakup Yavru, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" sözleriyle gündeme gelmişti. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Yakup Yavru, mezar yaptırmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı: