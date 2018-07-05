MAGAZİN

Ünlü oyuncuya arkadaş şoku! 200 bin dolar ‘sır’ oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2018 09:31 | Son Güncelleme

Oyuncu Canan Alkan, ertesi gün bankaya yatırmayı düşündüğü 200 bin dolarla sigortacı arkadaşına yatıya gitti. Sabah parayı bulamayan Alkan, sigortacı arkadaşı hakkında şikâyetçi oldu

Ünlü oyuncuya arkadaş şoku! 200 bin dolar ‘sır’ oldu

Oyuncu Canan Alkan, yatıya gittiği arkadaşına yanında götürdüğü yaklaşık 200 bin dolarını (yaklaşık 950 bin lira) çaldığı gerekçesiyle dava açtı. Oyuncu Hamdi Alkan'ın iki kez evlenip boşandığı eski eşi oyuncu Canan Alkan zor günler geçiriyor. Canan Alkan, aynı sitede oturduğu ve yatıya gittiği sigortacı arkadaşı A.C.'nin evinde 200 bin dolarını çaldırdı. Polis, evin bulunduğu lüks siteye herhangi birinin girmediğini tespit edince, ev sahibi olan A.C. gözaltına alındı. Alkan da arkadaşının yatak odasında bir miktar dolar çıkınca A.C.'ye dava açtı.

'EVDEKİ PARA BANA AİT'

Sabah'ın haberine göre, olay, İstanbul Çekmeköy'deki lüks sitede 26 Haziran Salı günü meydana geldi. İddiaya göre; oyuncu Canan Alkan yanındaki 200 bin dolarla kadın arkadaşı ve komşusu A.C.'ye gitti. O gece orada kalacağı için parayı yanına aldı. Ertesi gün bankaya yatıracaktı. Ancak sabah uyandığında parasının çalındığını fark etti. Hemen Çekmeköy İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği'ni arayan Alkan, A.C.'nin evine hırsız girdiğini ve 200 bin dolarının çalındığını söyledi. İhbar üzerine siteye polis geldi. Olayla ilgili soruşturma açan polis, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını taradı. İncelemelerin ardından polis, siteye ve hırsızlığın yaşandığı eve o gece yabancı herhangi birinin girmediğini tespit etti. Bunun üzerine ev sahibinden şüphelenen polis, A.C.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda da A.C.'nin yatak odasında yüklü miktarda dolar bulundu. Ancak oyuncunun çalındığını beyan ettiği miktarla, evde bulunan miktar aynı değildi. Evde bulunan paranın kendisine ait olduğunu söyleyen A.C. serbest bırakıldı.

DOLARLAR NEREDE?

Olayın başında arkadaşının böyle bir şey yapmış olabileceğini düşünmeyen Alkan ise evden çıkan dolarları görünce A.C. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yatıya gittiği arkadaşına hırsızlık suçlamasıyla dava açan Alkan, çalınan parasının bulunmasını istiyor.

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