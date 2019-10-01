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Ünlü piyanist Fazıl Say İKÜ’de sahne alıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 09:39 | Son Güncelleme

İstanbul Kültür Üniversitesi, yeni sanat yılının ilk konserinde dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ı konuk ediyor.

Ünlü piyanist Fazıl Say İKÜ’de sahne alıyor

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Kültür Üniversitesi, yeni sanat yılının ilk konserinde dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ı konuk ediyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), yeni sanat yılının ilk konserinde dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ı konuk ediyor. Ünlü sanatçı, 9 Ekim Çarşamba akşamı, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde vereceği konserde, birbirinden değerli bestelerini seslendirecek.

Her yıl, birbirinden farklı tarz ve alandan sanatçıyı izleyicileriyle buluşturan İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi bu yıl da Selçuk Yöntem, Genco Erkal, Evrencan Gündüz ve Gaye Su Akyol gibi isimleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Akıngüç Sahnesi’nin yeni sanat sezonundaki ilk konuğu ise dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say olacak. Biletleri tükenmekte olan konser, 9 Ekim Çarşamba akşamı saat 19.00’da İKÜ Ataköy Yerleşkesinde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

Ünlü piyanist Fazıl Say İKÜ’de sahne alıyor

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