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Ünlü Piyanist Odelia Sever Darüşşafaka için konser verecek

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 09:16 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Piyanist Odelia Sever, Darüşşafaka için 12 Eylül Perşembe akşamı Zorlu PSM'de konser verecek.

Ünlü Piyanist Odelia Sever Darüşşafaka için konser verecek

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - Dünyaca ünlü Piyanist Odelia Sever, Darüşşafaka için 12 Eylül Perşembe akşamı Zorlu PSM'de konser verecek. Konserin gelirleri, 927 yetenekli öğrencinin nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlanması için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacak.
Dünyanın en büyük bağımsız sigorta grubu Howden Group’un 25'inci kuruluş yıldönümünde düzenlediği Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, Odelia Sever, Hindistan ve İspanya’dan sonra Türkiye’de sahne alacak. Prim üretiminde 22 milyar dolara ulaşan Howden Group, dünya çapında düzenleyeceği bu organizasyonlar ile belirlediği kurumlara toplam 1 milyon dolarlık bağış yapmayı hedefliyor.
Dünyaca ünlü Piyanist Odelia Sever, İstanbul’da vereceği sıra dışı bu konserde hem piyano çalıp, hem de dans ederek seslendireceği parçalar ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.
Odelia Sever’ın 12 Eylül Perşembe akşamı Zorlu PSM'de vereceği sıra dışı konser, aynı zamanda Howden Group’un tüm dünyada düzenlediği Sosyal Sorumluluk Projesi’nin Türkiye bacağı olarak Darüşşafaka Cemiyeti'nin "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuna katkı sağlayacak.

iyilikresitali isimli bu konserin geliri Darüşşafaka'da okuyan babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 927 yetenekli öğrencinin nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlanması için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacak.

Odelia Sever 3.5 yaşında piyanoya başladı ve kısa süre içerisinde yeteneklerini tüm dünyaya gösterdi. Yaratıcı tarzını geliştirdiği Londra'daki Kraliyet Müzik Akademisi'nde master yaptıktan sonra dünyanın dört bir yanında konserler verdi.
Kariyeri boyunca Zarastro Trio, Amadeud Quartet ve Arjantinli bir tango beşlisi olan Tangobar gibi birçok müzik grubu ile çalıştı. Odelia Sever, birçok sanat eserini bir araya getirdiği ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptığı İsrail Opera Binası'nda klasik piyano projeleri üzerinde çalıştığı solo performanslar sunmaya devam ediyor. (Fotoğraflı)

Ünlü Piyanist Odelia Sever Darüşşafaka için konser verecek

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