Ünlü pizzacıdan Toronto’daki evsizlere pizza

TORONTO (AA) - Kanada’nın Toronto kentinde yaşayan ve odun ateşinde pişirdiği pizzalarının lezzetiyle ülkede ün yapan Zeynel Arı, evsiz ve muhtaçların yaşadığı barınma merkezinde "Kerbela lokması" olarak pizza dağıttı.

Dino’s Pizza’nın sahibi Zeynel Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve tüm Kerbela şehitleri adına, bugün evsizlere Kerbela lokması niyetine pizza dağıttık."

Toronto'daki evsizlere iki yıldır pizza dağıttığını belirten Arı, "20 sene önce geldiğim bu ülkede çalıştık, bir şeyler elde ettik, bir yerlere geldik. Amacım şimdi muhtaç olanlara verebilmek, onları sevindirmek. Aşure gününde ben de evsizleri pizza ile sevindirmek istedim.’’ dedi.

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- Közde Türk kahvesi

Kendisini kültür elçisi gibi gördüğünü ifade eden Zeynel Arı, pizza dükkanının hemen önüne kurduğu mangalda, hem müşterilerine hem de yoldan geçenlere pişirdiği Türk kahvesini ikram ediyor. Arı, "Amacım kültürümüzü burada insanlara tanıtmak. İyi bir pizzacı olduğum gibi, iyi bir Türk kahvecisi de olmak ve insanlara kültür zenginliklerimizi tanıtmak istiyorum." diye konuştu.