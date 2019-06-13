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Ünlü prodüktör Mehmet Derun’un ilk single çalışması yayınlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2019 10:10 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok sanatçının yorumculuğunu ve prodüktörlüğünü üstlenen Mehmet Derun’un Türkiye’deki ilk single çalışması Deli Gönlüm, dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Ünlü prodüktör Mehmet Derun’un ilk single çalışması yayınlandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok sanatçının yorumculuğunu ve prodüktörlüğünü üstlenen Mehmet Derun’un Türkiye’deki ilk single çalışması Deli Gönlüm, dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Sanatçı, yeni albümden elde edeceği gelirin tamamını kimsesiz çocuklar için faaliyet gösteren vakıf ve derneklere bağışlayacak.

ABD’de yaşayan ünlü prodüktör Mehmet Derun, 70’li yılların Anadolu pop-rock tınılarını taşıyan yeni single çalışması Deli Gönlüm ile ilk kez Türk müzikseverlerin karşısına çıktı. Sözleri Barış Manço Rock Derneği Onursal Başkanı Serkan Hacıömeroğlu’na müziği Mehmet Derun’a ait olan eser, kısa sürede ulaştığı izlenme sayısıyla büyük bir başarıya imza attı. Daha önce ABD’de Lady Gaga’nın prodüktörü RedOne, Akon, Dinah Jane Hansen (Fifth Harmony) ve Jordan Smith gibi ünlü isimlerle çalışma fırsatı yakalayan Mehmet Derun, Parker Matthews’in eserlerindeki katkılarıyla da tanınıyor.

70’lerin Anadolu pop-rock ruhu yeniden canlanıyor
Eserin hazırlanış süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Derun, "Şarkının sözleri günümüzdeki eserlerin çoğunda gördüğümüz anlamsal boşlukların aksine, seven bir yüreği şairane şekilde ifade ediyor. Ustaca hazırlanmış şarkı sözlerini görünce beste yapma isteğimin önüne geçemedim. İlk olarak gitarla yaptığımız kaydı, Los Angeles’daki müzik stüdyomuzda son haline getirdik ve Türkiye’de beğeniye sunduk” dedi.
Derun sözlerine şöyle devam etti: "Bu şarkı o özlemini duyduğumuz Anadolu pop-rock müziğinin ruhunu taşırken, bir yandan da günümüze ait müzik ritmlerini barındırıyor. Söz ve bestenin ortaya koyduğu ahengin, Türkiye’de dinleyicileri eski günlere götüreceğine inanıyorum".

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