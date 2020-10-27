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  4. Ünlü profesör Necmettin Ünal'a canlı yayında koronavirüs aşısı yapıldı

Ünlü profesör Necmettin Ünal'a canlı yayında koronavirüs aşısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 14:29 | Son Güncelleme

Amerikan-Alman işbirliğinde geliştirilen koronavirüs aşısı Ankara'da sağlıkçılara uygulandı. Aşı için gönüllü olan Prof. Dr. Necmettin Ünal'a canlı yayında aşı yapıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde Prof. Dr. Necmettin Ünal ve birçok sağlık çalışanına Amerikan-Alman işbirliğinde yapılan koronavirüs aşısına gönüllü oldu.

Prof. Dr. Necmettin Ünal, yaptığı açıklamada "İlk aşı olacak kişilerden biri ben olacağım. Bu aşı bugüne kadar 37 bin kişiye yapıldı. Bunlarda ciddi bir yan etki oluşmadı, diye açıklandı" dedi.

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Hazırlıkların ardından Prof. Dr. Ünal'a canlı yayında aşı yapıldı.

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Öte yandan ilk 10 gün içerisinde 56 kişi koronavirüs aşısı için gönüllü olacak.

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Sadece sağlık çalışanları değil vatandaşlar da gönüllü olabilecek.

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(AA)

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