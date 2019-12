Ünlü profesörden, nefes uyarısı

İZMİR, (DHA)- DÜNYADA prostat ve meme kanseri üzerine yaptığı önemli çalışma ve buluşlarla tanınan, Norveç Oslo Üniversitesi'de moleküler ve hücre biyolojisi profesörü olan Türk bilim insanı Fahri Saatçioğlu, nefesin sağlık açısından önem ve yararlarının bilinmediğini, akciğer kapasitemizin yüzde 20-30'unu kullandığımızı söyledi. Nefesin vücutla zihin arasında bir köprü görevi gördüğünü belirten Prof. Dr. Saatçioğlu, "Dolayısıyla doğru nefes alıp vermek sağlıklı bir yaşamın en önemli kriterlerindendir. Hepimiz daha iyi nefes alıp vermeye meraklı olmalıyız" dedi.

Araştırmalarında kanser hücrelerinin, özellikle prostat ve meme kanserinin, temel moleküler ve hücre biyolojisine ve bu bulguların kliniğe translasyonuna odaklanan, laboratuvarında kanser gelişiminde rol oynayan proteinleri kodlayan bazı yeni genleri klonlayıp karakterize eden Prof. Dr. Saatçioğlu Kent Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü'nün davetlisi olarak İzmir'e geldi. Kanser tedavisi için ilaç ve biyobelirteçler geliştiren, aynı zamanda yoga, yoga nefes egzersizleri ve meditasyon gibi yaşam tarzı değişikliklerinin biyolojik etkileri ve fizyolojik mekanizmaları ile de yakından ilgilenen Prof. Dr. Saatçioğlu "Her an her yerde doğru nefes" başlıklı konferansıyla Kent'in konuğu oldu. Kent Sağlık Grubu doktor ve çalışanlarının yanı sıra hastaların da katıldığı konferansta sağlıklı ve iyi bir yaşam için nefesin önemine dikkat çekti. Nefesin kontrol edilebilen fizyolojik bir öğe olduğunu belirten Prof. Dr. Saatçioğlu, insanların saatte bin, günde 24 bin kadar nefes aldığını söyledi. Günde 11- 12 bin litre de hava soluduğunu kaydeden Saatçioğlu, şöyle dedi:

"Doğar doğmaz ilk yaptığımız şey nefes almak. Fark etmiyoruz ama her an nefes alıyoruz. Nefes sağlığımız, iyilik halimiz için çok önemli ancak ne büyürken ne okullarda nefesimizi daha doğru nasıl kullanacağım konusunda bir eğitim alıyoruz. Akciğerlerimiz hem vücudumuzdaki trilyonlarca hücreye oksijen sağlıyor, hem de yüksek sayıda atık maddenin vücudumuzdan atılmasında önemli görev alıyor. Aynı zamanda nefes vücutla zihin arasında bir köprü görevi görüyor. Dolayısıyla doğru nefes alıp vermek sağlıklı bir yaşamın en önemli kriterlerindendir. Bu çok önemli fonksiyonlara rağmen genelde akciğer kapasitemizin yüzde 20-30'unu kullanırız. Yogik nefes alma ve meditatif teknikler doğru nefes alma konusunda önemli yararlar sağlar. Yapılan bilimsel çalışmalar bu tekniklerin değişik düzeylerde sağlığımızı derinden etkileyebileceğini göstermiştir."

Öte yandan Kent Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Burcu Durmak İşman da doğru nefes alıp vermenin sağlık üzerine olumlu etkilerini bildiklerini ve hastalara yönelik ücretsiz nefes terapisi ve yoga seminerleri verdiklerini söyledi. İşman, hastalardan olumlu geri bildirimler aldıklarını belirtirken, Prof. Dr. Saatçioğlu konferansın sonunda nefes alma teknikleri konusunda dinleyicilerle birlikte bir atölye çalışması yaptı.

