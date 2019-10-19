Ünlü Psikolog Baştaş’tan çocuk yetiştirme önerileri:

Ünlü Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, çocuk yetiştirme konusunda yaptığı açıklamada, özellikle çocukların 1 yaşından itibaren ev işlerine dahil edilmesi gerektiğinin, 14 yaşından sonra ise çocukların özellikle yaz döneminde çalıştırılmasının hayatı öğrenmeleri açısından çok yararlı olacağını söyledi.

Pamukkale Kaymakamlığı Proje Ofisi koordinesinde Prof. Dr. Acar Baltaş’ın sunumuyla “Potansiyelini Hayata Yansıtan Çocuklar Yetiştirmek” konulu konferans gerçekleştirildi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu da katıldı.

Konferansta konuşan Baltaş, konferansa ilgileri nedeniyle Denizlililere teşekkür ederek, anne, baba ve eğitimcilere çocuk yetiştirme konularında bilgi verdi. Baltaş, çocukların 1 yaşından itibaren ev işlerine dahil edilmesi gerektiğini, 14 yaşından sonra ise çocukların yaz döneminde çalıştırılmasının çocukların hayatı öğrenmeleri açısından çok yararlı olacağını belirtti. Baltaş, çocukların konfor alanlarının dışına çıkarılmaları gerektiğini, başarısızlığında başarının bir parçası olduğunu belirterek çocukların öz güvenlerine değil öz saygılarına yatırım yapılması gerektiğini ifade etti.