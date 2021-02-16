HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, evinde ölü bulundu

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, evinde ölü bulundu

16.02.2021 16:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu.Edinilen bilgilere göre, 83 yaşındaki ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar’daki evinde ölü bulundu.

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, 83 yaşındaki ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar’daki evinde ölü bulundu. Alışverişten dönen Cüceloğlu’nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Cüceloğlu’nun hayatını kaybettiğini belirlendi.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de eve gelerek incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısı ve adli tabip de incelemelerde bulunmak üzere Cüceloğlu’nun evine geldi. İlk değerlendirmelere göre Cüceloğlu’nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Cüceloğlu’nun ölüm haberini alan yakınları da Akatlar’daki evine gelmeye başladı. Cüceloğlu’nun cenazesinin evdeki incelemelerin ardından morga kaldırılması bekleniyor.

Doğan Cüceloğlu kimdir?
Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, 1938 yılında Mersin Silifke’de 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankara ve Kırklareli’de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Cüceloğlu, ABD’de Illinois Üniversitesinde Bilişsel Psikoloji doktorasını yaptı. Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesinde görev alan Cüceloğlu, Fulbright bursu ile Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak 1 sene görev aldı.
1980-1996 yılları arasında ABD’deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesinde görev yapan Doğan Cüceloğlu, Türkiye’de seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları gerçekleştirdi. 1990’dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren, kırktan fazla bilimsel makalesi yayımlanan bir psikolog, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu
Tivibu müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, adresTivibu müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, adres

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

İkranur Tirsi'nin babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

İkranur'un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

Kendisini mahkemeye veren şoförüne kurşun yağdırdı

Kendisini mahkemeye veren şoförüne kurşun yağdırdı

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği belli oldu

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden Sincan Uygur Özerk Bölgesi açıklaması

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden Sincan Uygur Özerk Bölgesi açıklaması

Doğan Cüceloğlu kimdir? Doğan Cüceloğlu neden öldü? Doğan Cüceloğlu nereli, kaç yaşındaydı, eşi kim?

Hayatını kaybeden psikolog Doğan Cüceloğlu kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.