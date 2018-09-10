HABER

Ünlü ralli pilotu Mikkelsen, kullandığı aracın üretimini inceledi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

DÜNYACA ünlü ralli pilotu Andreas Mikkelsen, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağı öncesinde kullandığı aracın üretildiği fabrikayı gezdi.

Ünlü ralli pilotu Mikkelsen, kullandığı aracın üretimini inceledi

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- DÜNYACA ünlü ralli pilotu Andreas Mikkelsen, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağı öncesinde kullandığı aracın üretildiği fabrikayı gezdi.
Marmaris'te 13-16 Eylül'de düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10'uncu yarışı olan Türkiye Rallisi öncesinde Hyundai'nin dünyaca ünlü pilotu Andreas Mikkelsen ve co-pilot Andreas Thomas Jeger, yarıştığı aracın üretildiği İzmit'teki Hyundai fabrikasını ziyaret etti. Aracın üretim sürecini baştan sona inceleyen Mikkelsen, daha sonra kendisi için özel olarak üretilen ralli otomobilini kullandı. Gezi sonrasında tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada Türkiye'yi ve fabrikayı çok beğendiğini söyleyen Mikkelsen, "Öncelikle misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü Türkiye'ye geldiğimde ilk bunu fark ettim. Çok konukseversiniz, çok misafirperversiniz. Herkesin ilgisi çok büyük. Fabrikanın da çok ilginç yerleri vardı. Benim için en dikkat çekici yer ise pres atölyesiydi. Preste o makinaların düz sacı nasıl şekillendirdiğini görmek heyecan vericiydi. Burası benim kullandığım aracın evi, biz otomobilleri buradan alıyoruz ve onları daha sonra ralli otomobili haline dönüştürüyoruz. O yüzden burada, aracımın kendi evinde yarışacak olmaktan dolayı oldukça fazla heyecan duyuyoruz. Hafta sonu Marmaris'te Türkiye Rallisi var. Otomobilimize güveniyoruz. Oldukça güçlü, kuvvetli, dayanıklı bir araç" dedi.
Marmaris'te düzenlenecek ralliye de değinen ünlü pilot Mikkelsen, "Etapları tanımıyoruz ama gördüğümüz kadarıyla oldukça kırıcı etaplar var. Biz otomobilimize güveniyoruz. O yüzden kendi evimizde, şampiyonada ve sürücüler klasmanındaki liderliğimizi geliştirip, puan farkını da açmak istiyoruz. İlk kez yarışacağımız bir parkur olduğu için hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Ama gördüğümüz kadarıyla hava çok sıcak ve kırıcı. Çok risk alarak maksimum hızla gitmek çok mantıklı olmayacak gibi. Aracı da korumamız lazım. O yüzden aradaki dengeyi yarın ve bugünkü antrenmanlarda kurup, daha sonra bu tecrübeyi yarış içerisinde kullanacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ünlü ralli pilotu Mikkelsen, kullandığı aracın üretimini incelediÜnlü ralli pilotu Mikkelsen, kullandığı aracın üretimini incelediÜnlü ralli pilotu Mikkelsen, kullandığı aracın üretimini incelediÜnlü ralli pilotu Mikkelsen, kullandığı aracın üretimini inceledi

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Polisi bıçakla şehit eden sanık için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendiPolisi bıçakla şehit eden sanık için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi
Balkonda akıma kapılan Umut'un hayati tehlikesi sürüyorBalkonda akıma kapılan Umut'un hayati tehlikesi sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

İlginizi Çekebilir

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.