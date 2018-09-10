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Ünlü ralli pilotu Mikkelsen, kullandığı aracın üretimini inceledi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 15:18 | Son Güncelleme

DÜNYACA ünlü ralli pilotu Andreas Mikkelsen, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağı öncesinde kullandığı aracın üretildiği fabrikayı gezdi.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- DÜNYACA ünlü ralli pilotu Andreas Mikkelsen, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağı öncesinde kullandığı aracın üretildiği fabrikayı gezdi. Marmaris'te 13-16 Eylül'de düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10'uncu yarışı olan Türkiye Rallisi öncesinde Hyundai'nin dünyaca ünlü pilotu Andreas Mikkelsen ve co-pilot Andreas Thomas Jeger, yarıştığı aracın üretildiği İzmit'teki Hyundai fabrikasını ziyaret etti. Aracın üretim sürecini baştan sona inceleyen Mikkelsen, daha sonra kendisi için özel olarak üretilen ralli otomobilini kullandı. Gezi sonrasında tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada Türkiye'yi ve fabrikayı çok beğendiğini söyleyen Mikkelsen, "Öncelikle misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü Türkiye'ye geldiğimde ilk bunu fark ettim. Çok konukseversiniz, çok misafirperversiniz. Herkesin ilgisi çok büyük. Fabrikanın da çok ilginç yerleri vardı. Benim için en dikkat çekici yer ise pres atölyesiydi. Preste o makinaların düz sacı nasıl şekillendirdiğini görmek heyecan vericiydi. Burası benim kullandığım aracın evi, biz otomobilleri buradan alıyoruz ve onları daha sonra ralli otomobili haline dönüştürüyoruz. O yüzden burada, aracımın kendi evinde yarışacak olmaktan dolayı oldukça fazla heyecan duyuyoruz. Hafta sonu Marmaris'te Türkiye Rallisi var. Otomobilimize güveniyoruz. Oldukça güçlü, kuvvetli, dayanıklı bir araç" dedi. Marmaris'te düzenlenecek ralliye de değinen ünlü pilot Mikkelsen, "Etapları tanımıyoruz ama gördüğümüz kadarıyla oldukça kırıcı etaplar var. Biz otomobilimize güveniyoruz. O yüzden kendi evimizde, şampiyonada ve sürücüler klasmanındaki liderliğimizi geliştirip, puan farkını da açmak istiyoruz. İlk kez yarışacağımız bir parkur olduğu için hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Ama gördüğümüz kadarıyla hava çok sıcak ve kırıcı. Çok risk alarak maksimum hızla gitmek çok mantıklı olmayacak gibi. Aracı da korumamız lazım. O yüzden aradaki dengeyi yarın ve bugünkü antrenmanlarda kurup, daha sonra bu tecrübeyi yarış içerisinde kullanacağız" dedi.

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