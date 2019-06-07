HABER

Ünlü rapçi Ceza’nın babası son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 18:35 | Son Güncelleme

Ünlü rap şarkıcısı Ceza’nın babası Dalyan Özçalkan (70) son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü rap şarkıcısı Ceza’nın babası Dalyan Özçalkan (70) son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Ceza, “Çok üzgünüz. Hayatımın en acı günlerinden birini yaşıyorum ben şu anda” dedi.
Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden rap şarkıcısı Ceza’nın babası Danyal Özçalkan için Üsküdar’da bulunan Çinili Camii’nde düzenlenen törene, aile dostları ve yakınları ile Ceza’nın çok sayıda hayranı katıldı. Taziyeleri, Ceza ve kardeşi Ayben kabul etti. Tören sırasında Ayben, babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

“Hayatımın en acı günlerinden biri”
Gözyaşlarına boğulan Ceza ise, “Çok üzgünüz. Hayatımın en acı günlerinden birini yaşıyorum ben şu anda. Bundan sonra hayat tabi ki farklı olacak. Bunu yaşayan insanlar daha iyi bilir. Bu acıyı yaşayan herkese ve sevdiklerime sabır diliyorum” dedi.
Çinili Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. ‘Danyal 34’ yazılı formanın örtülü olduğu tabut omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Özçalkan, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
Rize Valisi Kemal Çeber, Güneysu ilçesindeki turizm alanlarını incelediRize Valisi Kemal Çeber, Güneysu ilçesindeki turizm alanlarını inceledi
Halk otobüsü sürücüsü, yaralı çocuğu hastaneye götürdüHalk otobüsü sürücüsü, yaralı çocuğu hastaneye götürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Ankara Emniyeti'nden cinsel istismar açıklaması

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi

Muradiye Şelalesi tatilcilerin akınına uğradı

Akın akın oraya gittiler! Adım atacak yer kalmadı

Bir türlü önlenemiyordu! Obruk oluşumunun nedeni ortaya çıktı

Bir türlü önü kesilemiyordu! Nedeni ortaya çıktı

Beytüşşebap'a bir de şimdi bakın

Çatışma bitti, huzur geldi! Beytüşşebap'a bir de şimdi bakın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.