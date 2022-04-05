Ünlü rapçi Goonew'un son sahnesi öldükten sonra oldu... Cesediyle eğlendiler! 50 Cent bile şaştı kaldı: 'Kahretsin!'

Genç rapçi Goonew, 18 Mart'ta Maryland'de vurularak öldürüldü. Gerçek adı Markelle Morrow olan 24 yaşındaki Goonew, pazar günü yaptığı eşsiz anma törenindeki fotoğraf ve videolar sosyal medyaya düştüğünden beri gündemde. Görüntülerde, Washington'daki bir sahnede partide Goonew'un desteklenerek sabitlenmiş vücudu ve etrafında eğlenen insanlar görülüyor.

Ünlü rapçi 50 Cent Twitter'da Goonew'in vücudunu gösteren bir videonun altına "Kahretsin! Bunun ne olduğunu şimdi anladım” şeklinde yorum yaptı.

GECE KULÜBÜ DOĞRULADI

Görüntülerdeki vücudun genç rapçinin cesedi mi yoksa bir tür balmumu işi mi yoksa manken mi olduğu konusu tartışılırken gece kulübü Bliss de bunun Goonew'un bedeni olduğunu doğrulayan bir açıklama yaptı.

Gece kulübü sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Goonew'un ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Bliss, Goonew'un eve gidiş kutlaması için yerimizi kiralamak için yerel bir cenaze evi ile temasa geçti. Bliss'e neler olacağı hakkında haber verilmedi. Üzgün veya kırılmış olabilecek herkesten içtenlikle özür dileriz. Lütfen bu zor zamanda Goonew'un ailesi ve arkadaşları için dualarınızı esirgemeyin.”

Maryland'de vurularak öldürülen rapçinin katili polis tarafından bulunamadı. Polis, katil zanlısını tutuklamaya yol açacak bilgiler için 25 bin dolar ödül teklif ediyor.

