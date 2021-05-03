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Ünlü rapçi Murda'nın yeni doğan bebeği hayatını kaybetti

03.05.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murda adıyla bilinen ünlü rapçi Önder Doğan, yeni doğan kızı Ayla'yı kaybettiğini açıkladı. Instagram hesabından açıklama yapan Murda, "Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin" diye yazdı.

Ünlü rapçi Murda'nın yeni doğan bebeği hayatını kaybetti

Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Murda sahne adıyla bilinen Önder Doğan, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeni doğan kızı Ayla'yı kucaklarına aldıktan çok kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini açıklayan Murda, 20 Nisan'da doğup, 2 Mayıs'ta hayatını kaybeden kızı için dua istedi.

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Murda, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Nerden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allahımın demekki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı. Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbım ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle bendende bi parça götürdüm yanında. Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz senden sonraki hayat başladı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi? Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Şu an bundan öte kelime bulamıyorum. Her şey çok hızlı oldu ve bitti. Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin. Kalbimdesin. Aklımdasın. Ruhumdasın. Sen benim dünya güzeli melek kızımsın. Annesinin ve Babasının elması, ablasının koruyucu meleği. Seni çok özlüyoruz ve çoktan çok seviyoruz. Huzur içinde dinlen kızım. ❤️????????❤️????????

DUA AYLA DOĞAN ????????✨???????? 20-04-2021

Murda'nın 2 yaşında bir kız çocuğu var.

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