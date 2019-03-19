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Ünlü rapçi OG Maco et yiyen bakteri kaptı! Yüzünü yemeye başladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2019 11:43 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü rap şarkıcısı OG Maco Instagram hesabından takipçilerine et yiyen bakteri kaptığını duyurarak fotoğraflarını yayınladı.

Korkunç hastalıkla mücadele eden ünlü ismin yüzündeki deforme hayranlarını endişelendirdi.

Ünlü rapçi OG Maco et yiyen bakteri kaptı

ABD'li rapçi OG Maco Instagram hesabında son üç aydır et ve deri yiyen bir bakteri hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı.
Ünlü rapçi bakteriyi, geçtiğimiz aylarda geçirdiği kaza sonra yapılan hatalı müdahale sonucu kaptığını açıkladı.
İnstagram hesabından adım adım hastalığının ilerlemesini paylaşan OG Maco, "Ne olacağını bilmiyordum, yüzümün tamamını kaybedip kaybetmeyeceğimi bilmiyordum." dedi.
Paylaştığı fotoğraflarda hastalığın hızla yayıldığı görünüyor.

Et yiyen bakteri hastalığı nedir?

Et yiyen bakteri hastalığı nedir?
Et yiyen bakteri nadiren görünen bir hastalık olmasına rağmen bu enfeksiyona yakalanan insanların yüzde 30'nun ölümüne neden olur.
Kesin olarak bilinmese de sağlık örgütleri bu bakterinin, çiğ ya da az pişmiş deniz ürünlerini yedikten sonra ortaya çıkabileceğini vurguluyor. Ayrıca açık bir yaranın tatlı veya tuzlu su ile teması esnasında da bu bakteri vücuda bulaşabilir.

YAKALANMA RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

YAKALANMA RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER
- Sürekli denize veya okyanusa açılanlar, - Deniz ürünlerinin bol tüketildiği yerler, - Etin iyi pişirilmediği yerlerde - Bağışıklığı zayıf kişiler, - Kronik rahatsızlığa sahip hastalar, - Açık yaralara sahip olanlar, - Viral enfeksiyon hastaları, - Ameliyattan çıkmış kişiler, et yiyen bakteriye yakalanma riskine sahiptir.

ET YİYEN BAKTERİNİN BELİRTİLERİ?

ET YİYEN BAKTERİNİN BELİRTİLERİ?
Bakteri vücuda bulaştıktan 24 saat içerisinde etkisini gösterir. 30 saatti geçtiği durumda ise şiddeti artar. Kızarık, morarma, şişmiş bölgeler, vücut ısısının 5 kat fazla olması, titreme, mide bulantısı, yeşil kusma ve ishal gibi belirtilerle kendini gösterir. Enfeksiyon vücudun her yerine oldukça hızlı yayılır. Bu durum da hastanın şok geçirmesine neden olur. Organ yetmezliğine bağlı ölüm meydana gelebilir.
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OG Maco et yiyen bakteri instagram

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