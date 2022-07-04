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Ünlü rapçi Playboi Carti, konserinde sahneden düştü

04.07.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene Londra'da düzenlenen Wireless festivaline katılan Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, sahnede şarkı söylediği sırada platformdan düşerek yürekleri ağza getirdi.

Dünyaca ünlü rapçi Playboi Carti, her yıl düzenlenen müzik festivali Wireles Festivali'nde sahneye çıktı. Sahnede müziğin ritmine kapılan rapçi, geri geri koştuğu sırada yere düştü.

SAHNENİN UZUNLUĞUNU HESAPLAYAMADI

Binlerce kişinin önünde sevilen şarkılarını okuyan genç rapçi, sahnede geriye koşarken platformdan düştü. Carti'nin düştüğü anlarda yürekler ağza gelirken görevliler şarkıcının yardımına koştu. Aldırış etmeyen rapçi ise düştüğü yerden hızla kalkarak konserine devam etti. Carti'nin düştüğü anlara ait görüntüler kısa süre sonra sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, "Carti, sahnenin ne kadar büyük olduğunu düşündü?" ve "Carti sahnenin uzunluğunu küçümsedi" gibi yorumlar yaparak rapçiyle dalga geçti.

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