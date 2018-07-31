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Ünlü rapçi Project Youngin canlı yayında silahlı saldırıya uğradı

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2018 20:09 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü rapçı XXXTentacion'un öldürülmesinin yankıları sürerken rapçılara bir saldırı daha geldi. "Project Youngin" adıyla bilinen rap şarkıcısı canlı yayında kurşunların hedefi oldu.

Ünlü rapçi Project Youngin canlı yayında silahlı saldırıya uğradı

Haziran ayında ABD'li ünlü rap şarkıcısı XXXTentacion'un öldürülmesi tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı. XXXTentacion takma adıyla bilinen Jahseh Dwayne Onfroy arabasında gasp edildikten sonra silahla vurularak öldürüldü. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre hastaneye yetiştirilen rapçi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

BİR AY İÇİNDE İKİNCİ RAPÇI SALDIRISI
Yaşanan bu olayı henüz atlatamamışken "Project Youngin" adıyla bilinen ünlü rap sanatçısı Rasheed Jamaal Hall, tıpkı XXXTentacion gibi otomobilindeyken kurşunların hedefi oldu.

ART ARDA SİLAH SESLERİ GELDİ
Florida'da yaşanan olayda, 25 yaşındaki rapçi, yakın zamanda çıkaracağı albüm ile ilgili Instagram'dan canlı yayın yapıyordu. Elinde bir deste para olduğu görülen Hall, bir anda gelen silah seslerinden sonra telefonu elinden düşürdü. Telefonun yere düşmesinden dolayı o anda tam olarak nelerin yaşandığını anlaşılamazken, art arda silah sesleri ünlü rapçinin ağır yaralanmış olabileceğini gösteriyor.

Project Youngin

"ONUN İÇİN ÖLDÜ DEMEKTEN VAZGEÇİN"
Bununla birlikte Hall'un sağlık durumuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Hall'un kendisi gibi rapçi olan yakın arkadaşı Foolio ise sosyal medya paylaşımında, "Onun için öldü demekten vazgeçin" diyerek, arkadaşının hala tedavi altında olduğunu söyledi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Florida polisi, olayın ardından çok kapsamlı bir soruşturma başlattı. 25 yaşındaki rapçinin saldırının asıl hedefi olup olmadığı ise yapılacak incelemelerden sonra belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
rap silahlı saldırı Project Youngin rapçi ABD

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