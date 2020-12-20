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Ünlü rapçinin klip çekiminde faciadan dönüldü

20.12.2020 17:27 | Son Güncelleme:
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Ünlü rapçi Tepki, klip çekiminde alevler içerisinde kaldı.

Ünlü rapçi Tepki, klip çekiminde alevler içerisinde kaldı. Yaşanılan kazada başından yaralanan Tepki lakaplı Kerem Gülsoy, “Üstümde kat kat kostüm olmasaydı ya da saçlı bir adam olsaydım o zaman daha büyük sıkıntılar yaşayabilirdik” dedi.
Tepki lakaplı Kerem Gülsoy, geçtiğimiz cuma günü yeni klibi için kamera karşısına geçti. 25 Aralık’ta yayınlanacak "Sık" isimli şarkının klip çekimleri devam ederken patlama sahnesinde ünlü rapçi alevlerin arasında kaldı. Alevlere anında müdahale eden set ekibi yangını söndürdü. Hastanedeki tedavisinden sonra açıklamalarda bulunan ünlü rapçi, patlamanın tahmin ettiğinden daha öne doğru geldiğini belirterek, üstünde kostüm olmasaydı ya da saçlı bir adam olsaydı daha büyük sıkıntılar yaşayabileceğini ifade etti.

“Benden başka kimse yoktu sahnede, o anı tek başıma yaşadım”
Kerem Gülsoy, “Klip çekimindeydik, patlama sahnemiz vardı, bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ama her şey planladığımız gibi olmadı. Patlama tahmin ettiğimizden biraz daha öne doğru geldi. Orada yanıcı maddeler, yanıcı sıvılar birleşince ciddi bir faciadan döndük. Biraz kalın giyindiğim için vücuduma bir şey olmadı. Ama başımdan yaralandım. Herkes elinden geldiğince dikkatliydi, set gayet tedbirli ve profesyonel bir ekipti, ucuz atlattık. Hastanede kalmadım, sadece ilk yardım uygulandı. Acile gittik kafama pansuman yaptılar. Üstümde kat kat kostüm olmasaydı ya da saçlı bir adam olsaydım o zaman daha büyük sıkıntılar yaşayabilirdik. Ama dediğim gibi ucuz atlattık ve biraz panikledim tabii ki. Benden başka kimse yoktu sahnede, o anı tek başıma yaşadım” dedi.

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