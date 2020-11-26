Ünlü renk terapistinden öneriler: Hangi odayı hangi renge boyamalısınız?

Dünyayı saran koranavirüs pandemisiyle birlikte evde geçirilen zaman artarken, evde mutlu ve huzurlu hissetmek her zamankinden daha önemli hale geldi. Dekoratörler, iç mimarlar, Feng Shui uzmanları hepsi evde daha mutlu hissetmekle ilgili önerilerde bulunuyor.

Renk terapisti Alison Standish ise en önemlilerinden birinin evin her odasına o odaya uygun renk seçiminden geçtiğini söylüyor. Daily Mail'e konuşan Standish evinizi renklendirmenin püf noktalarını anlattı.

İşte işin uzmanına göre evinizi renklendirmenin püf noktaları:

Dış kapı ve hol: Siyah, koyu yeşil ya da koyu mavi

Siyah bir kapı zarif ve şık durur. Koyu yeşilse zenginlik ve bolluk hissi verir. Oysa koyu mavi eve otoriter ve sağlam bir görünüm kazandıracaktır.

Kapıyla ve odalarla bağlantılı olması nedeniyle hol de kapıyla aynı renkte olmalıdır.

Dış kapı ve hol için bunlar dışında alternatif arayanlarsa kapılarını açık yeşile boyayabilir ya da doğayı çağrıştıran çözümler ekleyebilir. Bahçesi olmayan veya apartman dairesinde yaşayanlar belki bu sayede kendilerini doğaya biraz olsun daha yakın hissedebilir.