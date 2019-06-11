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Ünlü ressam İbrahim Balaban Bursa’da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 18:22 | Son Güncelleme

98 yaşında hayatını kaybeden Nazım Hikmet’in cezaevinde beraber kaldığı ve aynı zamanda öğrencisi olan ressam İbrahim Balaban, Bursa’da toprağa verildi.Ünlü ressam İbrahim Balaban 2 gün önce çoklu organ yetmezliğine bağlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

98 yaşında hayatını kaybeden Nazım Hikmet’in cezaevinde beraber kaldığı ve aynı zamanda öğrencisi olan ressam İbrahim Balaban, Bursa’da toprağa verildi.
Ünlü ressam İbrahim Balaban 2 gün önce çoklu organ yetmezliğine bağlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Şair Nazım Hikmet Ran’ın cezaevinde beraber kaldığı ve aynı zamanda resim yapmaya burada başlayan Balaban için ilk tören Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde yapıldı. Töreninin ardından Balaban’ın cenazesi Şişli Camii’ne götürüldü. Taziyeleri Balaban’ın oğlu Hasan Nazım Balaban kabul ettiği cenazeye, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, ressam Bedri Baykan, Rutkay Aziz, sanatçı Berhan Şimşek ve Nebil Özgentürk başta olmak üzere çok sayıda sanatçı dostu ve yakınları katıldı.
Balaban’ın cenazesi öğle namazına Şişli Camii’nde kılındı. Namazın ardından helallik alınarak dua edildi. Daha sonra Balaban’ın cenazesi defnedilmek üzere Osmangazi ilçesi Seçköy’e gönderildi. Balaban’ın cenazesi ailesi ve yakınlarının katılımlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi.

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