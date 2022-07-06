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  4. Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'u soyan müdür yardımcısı tutuklandı!

Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'u soyan müdür yardımcısı tutuklandı!

06.07.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursalı ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un İznik'teki şubesinden 207 bin lira çalındı. Hırsızlığı yapan kişinin şube müdür yardımcısı Yahya O. olduğu ortaya çıktı. Yahya O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'u soyan müdür yardımcısı tutuklandı!

Bursalı ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un İznik'teki şubesindeki kasadan 207 bin lira para çalındı. İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanınmamak için başına bisküvi kutusu geçirerek, kasadaki 207 bin lirayı alan kişinin şube müdür yardımcısı Yahya O. (27) olduğunu kısa sürede ortaya çıkardı.

207 BİN LİRAYI TESLİM ETTİ

Polisin dün gece gözaltına aldığı Yahya O.'nun, çaldığı 207 bin lirayı polise teslim ettiği öğrenildi. Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Köfteci Yusuf
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