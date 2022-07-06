Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'u soyan müdür yardımcısı tutuklandı!

Bursalı ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un İznik'teki şubesindeki kasadan 207 bin lira para çalındı. İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanınmamak için başına bisküvi kutusu geçirerek, kasadaki 207 bin lirayı alan kişinin şube müdür yardımcısı Yahya O. (27) olduğunu kısa sürede ortaya çıkardı.

207 BİN LİRAYI TESLİM ETTİ

Polisin dün gece gözaltına aldığı Yahya O.'nun, çaldığı 207 bin lirayı polise teslim ettiği öğrenildi. Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

(İHA)

