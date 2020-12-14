HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ünlü romancı John le Carre hayatını kaybetti

Ünlü romancı John le Carre hayatını kaybetti

14.12.2020 01:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ünlü romancı John le Carre hayatını kaybetti

Türkçede de çok sayıda kitabı yayınlanan ve ülkemizde geniş bir takipçi kitlesi bulunan casusluk romanları yazarı John le Carre, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi, İngiliz romancının dün Royal Cornwall Hastanesi'nde zatürre sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uzun yıllar temsilciğini yapan Johnn Geller, John le Carre'yi "İngiliz edebiyatının tartışmasız bir devi" olarak nitelendirdi.

Şantiye alanında toprak kayması: 2 işçi hayatını kaybettiŞantiye alanında toprak kayması: 2 işçi hayatını kaybetti

"ONUN GİBİSİNİ TEKRAR GÖREMECEĞİZ"

Geller, yakın dostu için "O, Soğuk Savaş dönemini tanımladı ve takip eden yıllarca korkusuzca gerçeği söyledi... Akıl hocamı, ilhamımı ve en mühimi de bir dostumu kaybettim. Onun gibisini tekrar görmeyeceğiz" dedi.

John le Carre'nin Türkçe olarak yayımlanan kitaplarından bir kısmı şöyle:

'Köstebek', 'Single ve Oğlu', 'Küçük Trampetçi Kız', 'Ölüme Çağrı', 'Casuslar Mücadelesi', 'Gece Müdürü', 'Gizemli Melodi', 'Cinayetin Parıltısı', 'Hain', 'Güvercin Tüneli', 'Casusun Mirası'...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİç çamaşırıyla sokağa çıktıİç çamaşırıyla sokağa çıktı
Trump: Yaptırımları veto edeceğimTrump: Yaptırımları veto edeceğim
KOSGEB 30 ilde personel alımı yapıyor!KOSGEB 30 ilde personel alımı yapıyor!

En Çok Okunan Haberler

Alanyaspor, ''lider benim'' dedi!

Alanyaspor, ''lider benim'' dedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kırmızı geceliği ve dekoltesiyle olay oldu

Kırmızı geceliği ve dekoltesiyle olay oldu

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Pandemi döneminde Putin sığınakta mı yaşıyor? Kremlin'den açıklama geldi

Putin sığınakta mı yaşıyor? Kremlin'den açıklama geldi

İtalya'da son 24 saatte 484 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 484 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı: Ateşkes ihlalinden sonra yeni bir ihlal durumu yaşanmadı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Karabağ açıklaması

Vietnam'da yeni yılan türü keşfedildi

Bilim dünyasını şaşırtan olay! Yeni bir tür keşfedildi

Rusya'da kutup ışıkları izleyenleri büyüledi

Rusya'da kutup ışıkları izleyenleri büyüledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.