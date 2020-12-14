Ünlü romancı John le Carre hayatını kaybetti

Ailesi, İngiliz romancının dün Royal Cornwall Hastanesi'nde zatürre sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uzun yıllar temsilciğini yapan Johnn Geller, John le Carre'yi "İngiliz edebiyatının tartışmasız bir devi" olarak nitelendirdi.

"ONUN GİBİSİNİ TEKRAR GÖREMECEĞİZ"

Geller, yakın dostu için "O, Soğuk Savaş dönemini tanımladı ve takip eden yıllarca korkusuzca gerçeği söyledi... Akıl hocamı, ilhamımı ve en mühimi de bir dostumu kaybettim. Onun gibisini tekrar görmeyeceğiz" dedi.

John le Carre'nin Türkçe olarak yayımlanan kitaplarından bir kısmı şöyle:

'Köstebek', 'Single ve Oğlu', 'Küçük Trampetçi Kız', 'Ölüme Çağrı', 'Casuslar Mücadelesi', 'Gece Müdürü', 'Gizemli Melodi', 'Cinayetin Parıltısı', 'Hain', 'Güvercin Tüneli', 'Casusun Mirası'...

