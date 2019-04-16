Ünlü romantik komedi filmi Notre Dame yangınını 15 sene önceden mi 'bildi'?

Sosyal medya kullanıcılarının hatırlattığı sahnede Julie Delpy'nin canlandırdığı Céline karakteri "Notre Dame'ın bir gün gideceğini düşünmek zorundasın. Aynı yerde daha önce de başka bir kilise veya katedral vardı" ifadelerini kullanıyor.

2004 yılında sinemalarda gösterilen romantik komedi filminin bir sahnesinde Ethan Hawke'ın canlandırdığı karakter Jesse ile Céline karakterinin bir tekneden Notre Dame Katedrali'ni izlediği görülüyor. Bu sahnede iki karakter arasında şöyle bir diyalog geçiyor:

"Jesse: Bir seferinde bir hikaye duymuştum; Almanlar işgal ettikleri Paris'ten çekilirken Notre Dame'a bomba yerleştirmişler. Bombayı patlatması için bir askeri geride bırakmak zorunda kalmışlar. Ama o asker düğmeye basamamış, katedralin güzelliğine bakakalmış. Daha sonra müttefikler devredışı bırakılmış bombalar bulmuşlar. Aynı durum Sacre Coeur ve Eyfel Kulesi için de geçerliymiş.

Céline: Bu gerçek bir hikaye mi?

Jessie: Bilmiyorum ama bu hikayeyi oldum olası sevmişimdir.

Céline : Evet, bu harika bir hikaye. Notre Dame'ın bir gün gideceğini düşünmek zorundasın. Aynı yerde daha önce de başka bir kilise veya katedral vardı."