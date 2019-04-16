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Ünlü romantik komedi filmi Notre Dame yangınını 15 sene önceden mi 'bildi'?

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2019 15:13 | Son Güncelleme

Paris şehrinin simgelerinden Notre Dame Katedrali'nde dün akşam çıkan yangının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı "Gün Batmadan" (Before Sunset) filminden bir sahneyi gündeme getirdi.

Ünlü romantik komedi filmi Notre Dame yangınını 15 sene önceden mi 'bildi'?

Sosyal medya kullanıcılarının hatırlattığı sahnede Julie Delpy'nin canlandırdığı Céline karakteri "Notre Dame'ın bir gün gideceğini düşünmek zorundasın. Aynı yerde daha önce de başka bir kilise veya katedral vardı" ifadelerini kullanıyor.

2004 yılında sinemalarda gösterilen romantik komedi filminin bir sahnesinde Ethan Hawke'ın canlandırdığı karakter Jesse ile Céline karakterinin bir tekneden Notre Dame Katedrali'ni izlediği görülüyor. Bu sahnede iki karakter arasında şöyle bir diyalog geçiyor:

"Jesse: Bir seferinde bir hikaye duymuştum; Almanlar işgal ettikleri Paris'ten çekilirken Notre Dame'a bomba yerleştirmişler. Bombayı patlatması için bir askeri geride bırakmak zorunda kalmışlar. Ama o asker düğmeye basamamış, katedralin güzelliğine bakakalmış. Daha sonra müttefikler devredışı bırakılmış bombalar bulmuşlar. Aynı durum Sacre Coeur ve Eyfel Kulesi için de geçerliymiş.

Céline: Bu gerçek bir hikaye mi?

Jessie: Bilmiyorum ama bu hikayeyi oldum olası sevmişimdir.

Céline : Evet, bu harika bir hikaye. Notre Dame'ın bir gün gideceğini düşünmek zorundasın. Aynı yerde daha önce de başka bir kilise veya katedral vardı."

Bu sahneyi katedraldeki yangının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı paylaştı. Bir kullanıcı, "Bu trajik anda bana 'Gün Batmadan'dan bu sahneyi hatırlatan Twitter'a teşekkür ederim. Yanan Notre Dame'ı gördüğümde fiziksel güzelliğin uçucu bir şey olduğunu hatırlıyorum. Oradayken tadını çıkarın ve gidince unutmayın" yazdı.

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın sabah saatlerinde söndürüldü. Katedralin çatısında çıktığı belirtilen yangının hızla bütün yapıyı sarması sonucu Notre Dame’ın 69 metre yüksekliğindeki merkez çan kulesi yıkıldı; hemen ardından da çatı çöktü.


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Notre Dame Katedral Romantik Komedi paris Before Sunset Fransa yangın

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