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  4. Ünlü Rus ressamın oğlu Luka Zatravkin kendini Mc Donald's kapısına kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu Luka Zatravkin kendini Mc Donald's kapısına kelepçeledi

14.03.2022 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Rusya'da birçok küresel marka ülkeden çekiliyor. ABD merkezli gıda şirketi Mc Donald's de Rusya'daki tüm restoranlarını kapatmaya başladı. Ünlü Rus ressam Nikas Safronov’un piyanist oğlu Luka Zatravkin ise bu durumu protesto etmek için kendini Moskova'daki bir Mc Donald's şubesinin kapılarına kelepçeledi. "Kapatmalarına gerek yok. Kapatmaları için gerekçeleri ne?" diyerek kapatmayı protesto eden Zatravkin polisler tarafından gözaltına alındı.

Rusya’nın geçtiğimiz 24 Şubat tarihinde Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine dünya genelinde birçok ülke, saldırılara tepki göstererek Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamıştı. Birçok küresel marka da aynı tepkiyi göstererek Rusya’daki faaliyetlerini durdururken, ABD merkezli gıda şirketi Mc Donald’s ise Rusya'daki tüm restoranlarını kapatmaya başladı.

"BU RUS HALKINA DÜŞMANLIKTIR"

Bu durumdan Rusya yönetimini sorumlu tutan ünlü Rus Ressam Nikas Safronov’un oğlu Luka Zatravkin ise kendini başkent Moskova’daki Puşkin Meydanı’nda bulunan Mc Donald’s şubesinin kapılarına kelepçeledi. Daha önce ülkede 270 kiloluk bedeniyle gündeme gelen piyanist Zatravkin protestosu sırasında, "Kapatmalarına gerek yok. Kapatmaları için gerekçeleri ne? Bu tüm Rus halkına karşı düşmanlıktır, şiddet eylemidir" ifadelerini kullandı.

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GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada birçok kişi protestoyu izlerken bölgedeki polisler de Zatravkin’in yanına gitti. Polisler, Zatravkin’in protestosuna müdahale ederken, bir polis ise Zatravkin’in kendini kapıya bağladığı kelepçeyi çıkardı. Daha sonra polisler Zatravkin’i gözaltına alarak polis merkezine götürdü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
McDonald's Rusya
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