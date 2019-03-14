HABER

Ünlü sanatçı Bülent Çolak: “Bir gün herkes sinemayı, sinema perdesinde izleyecek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 20:02 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta çekimleri kentte yapılan Güven filminin galası yapıldı.

Zonguldak’ta çekimleri kentte yapılan Güven filminin galası yapıldı. Sinemanın gerçek ortam izleyicilerini kaybettiği yönündeki soruları yanıtlayan ünlü sanatçı Bülent Çolak, “Bir gün gelecek, herkes yeniden sinemayı, sinema perdesinde izleyecek. Ben ona inanıyorum” dedi.

Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Güven’ isimli sinema filmi Zonguldak’ta çekildi. Yapımcılığını Serkan Acar’ın, yönetmenliğini Sefa Öztürk Çolak’ın yaptığı film için iki yıl sonra gala gösterimi gerçekleştirildi. Filmde, Zonguldak’ın mekanları yer aldı. Başrollerini Bülent Çolak, Gözde Çığacı, Ahmet Kaynak ve Serkan Keskin’in paylaştığı Güven filminin gala gösterimi 67 Burda AVM’de gerçekleştirildi.

Psikolojik gerilimin işlendiği filmin yapımcısı Serkan Acar, “2017’de filmin çekimlerine başladık. Mart ayında çektik. Yaklaşık 2 yıl sonra Zonguldak’ta bir gala ile yarın vizyona giriyor. O yüzden galayı Zonguldak’ta yapmak istedik. Şehri seviyoruz. İnsanların emeği yapıldı. O yüzden festivaller dışında Zonguldaklılar ile beraber izlemek istedik. Bize burada emek harcayan, yardımcı olan arkadaşlarla bir aradayız. Herkese teşekkür ederiz. Film Zonguldak’ta bir hafta boyunca kalacak. Ondan sonra da eğer talep devam ederse devam eder. Tüm Zonguldak halkını bu filmi görmeye davet ediyorum. Çünkü Zonguldak sadece maden değil madenin dışında başka insan hikayeleri var ama yine onunla bağlantılı olarak. Filmi görsünler, izlesinler” ifadelerine yer verdi.

“İnsanlar artık güvenliği satın alıyor”
Filmin yönetmeni Sefa Öztürk ise gazetecilere film hakkında bilgiler aktardı. Çekimlerinin Zonguldak’ta yapıldığı filmi anlatan Öztürk, “Film güvenlik görevlisinin kendisiyle karısıyla olan ilişkisini anlatıyor. Teması güven üzerine olan bir film. Güvenlik çok önemli. Artık insanlar güvenliği satın alıyorlar. Güvenlikli evlerde, güvenlikli mekanlarda olmak istiyoruz. Burası aynı zamanda işçi kenti. Sosyal güvenliğini kaybetmiş bir işçi kenti. Filmin şehir içinde önemli bir teması olduğunu düşünüyorum. Gerisini seyirci izleyerek görsün.” dedi.

“Herkes yeniden sinemayı sinema perdesinde izleyecek”
Zonguldak’ın filmin atmosferine uygun olduğunu anlatan sanatçı Bülent Çolak, Zonguldak’ın işçi kenti olduğuna dikkat çekti. Sinema salonlarında gerçek ortamlı izleyicinin azaldığı yönündeki soruları yanıtlayan Bülent Çolak, “Burada çok güzel anılarımız geçti. Filmin atmosferine çok uygun bir yer Zonguldak. Aynı zamanda bir ailenin dramını anlatıyor özetlersek. Çok fazla bilgi veremiyoruz. Filmde sürprizli bir hikaye. Bir aşk üçgeni var. Aile dramı var içerisinde. Sonuçta bir işçi kenti var. Ama işçi kültürünün buraya yansıması şu anki durumlar. AVM’de güvenlik görevlisi olan hayatı gücenik olan bir Ali karakteri var. Özgüvensiz bir karakter. Onun başından geçenleri canlandırmaya çalışıyorum. Benim için zor bir rol oldu. Kolay bir rol değildi. Diğer roller de zordu. Yönetmenimiz ve senaristimiz olan Sefa’nın başarısı karakterleri çok objektif yazmasında ve Zonguldak’taki mekanlar filmin başrollerinden biri. Hiç bu kadar iyi bir şekilde mekanlar gösterildi mi emin değilim. 15 Mart itibariyle film vizyona giriyor. Filmi hep beraber sahiplenirsek harika olur. Fotoğraf sanatı icat oldu diye resim sanatı kan kaybetmedi. Hepsinin yeri farklı. Tiyatro tiyatroda izlenir. Sinema da sinemada izlenir. Tabi ki o televizyonlarımıza bir şeyler oluyor. Film izliyoruz eyvallah ama sinemayı desteklemekte yarar var. Bir gün gelecek, herkes yeniden sinemayı sinema perdesinde izleyecek. Ben ona inanıyorum.” diye konuştu.
Film 15 Mart 2019 tarihi itibariyle vizyona girecek.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı anGöreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an
Pendik'te kayıp ilanı verilen kişinin cesedi bulunduPendik'te kayıp ilanı verilen kişinin cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden kritik uyarı! Yarına dikkat

'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: İnfaz timindeki 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: İnfaz timindeki 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Gaziantep'te 57 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısı davasında karar

Gaziantep'teki kanlı saldırı davasında karar!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde okul servisinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Okul servisinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.