HABER

Ünlü sanatçı Cenk Doğar, öğrencilerle bir araya geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Turizm Fakültesinde Girişimcilik Haftası kapsamında oyuncu, sunucu, TV programcısı, seslendirme sanatçısı Cenk Doğar öğrencilerle bir araya geldi.Bafra Turizm Fakültesinde yapılan etkinlik öncesi Cenk Doğar’ın oynadığı dizi ve reklam filmlerinden sinevizyon eşliğinde kesitler gösterildi.

Ünlü sanatçı Cenk Doğar, öğrencilerle bir araya geldi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Turizm Fakültesinde Girişimcilik Haftası kapsamında oyuncu, sunucu, TV programcısı, seslendirme sanatçısı Cenk Doğar öğrencilerle bir araya geldi.
Bafra Turizm Fakültesinde yapılan etkinlik öncesi Cenk Doğar’ın oynadığı dizi ve reklam filmlerinden sinevizyon eşliğinde kesitler gösterildi. Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Seden Doğan ile birlikte söyleşiye başlayan Cenk Doğar, öğrencilerim merak ettikleri konularda cevap verdi.
Doğar, “Asker bir babanın çocuğu olmak zor, zira hiç bir okulu tek şehirde bitiremedim. Üniversite için Viyana’ya gittiğimde ‘tamam artık geri dönmez’ demişlerdi ama döndüm. Tabii, bu arada restoranlarda çalışarak gastronomiye, turist rehberliği yaparak da sahneye ilk adımlarımı atmış olarak. Yeditepe Üniversitesinde Turizm İşletmeciliği Bölümünü bitirirken sahne tutkusu salsa ile devam etti. Dereceler ve eğitmenlik birbirini takip ederken Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi yüksek lisans programını da tamamladım. Büyük bir otelde aşçılık yaparken, hayatımın yönünü değiştiren bir teklifle bir makarna firmasının ekran yüzü oldum. Kendimi o kadar mutlu ve daha önemlisi ‘doğru yerde’ hissettim ki, o günden sonra sahneden hiç inmedim. Sahnede kendimi daha güçlü hissetmek için önemli isimlerden aldığım oyunculuk derslerini şan, binicilik, dövüş sporları gibi farklı eğitimlerle de destekledim. Oyunculuk yapmak istediğim şeydi. Buna emindim. Bununla beraber sahnenin başka alanları da ilgimi çekiyordu. Seslendirme eğitiminin ardından profesyonel seslendirmen olarak pek çok markaya sesimle can verdim. Sunuculuk zaten sahne kariyerimin en başından beri şu veya bu şekilde yaptığım bir şeydi. Halen pek çok etkinlik, organizasyon ve toplantıda sunucu ve moderatör olarak da sahnedeyim” dedi.
Etkinliğe Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Uzun, dekan yardımcıları, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Ünlü sanatçı Cenk Doğar, öğrencilerle bir araya geldi

Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!
‘Hep Yek 3’ oyuncuları Venezia Cinens Sinemaları’nda izleyici ile buluştu‘Hep Yek 3’ oyuncuları Venezia Cinens Sinemaları’nda izleyici ile buluştu
Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur: “Tiyatronun bir araç olarak kullanılması beni rahatsız ediyor”Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur: “Tiyatronun bir araç olarak kullanılması beni rahatsız ediyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Hülya Avşar'a porno resim şoku

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İşte unutulmayan dizi aşıkları

İşte unutulmayan dizi aşıkları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.