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Ünlü sanatçı Deniz Çakır: "Yapılan suçlamaları reddettim"

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:15 | Son Güncelleme

Başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa ifade veren ünlü sanatçı Deniz Çakır; "Yapılan suçlamaları reddettim.

Başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa ifade veren ünlü sanatçı Deniz Çakır; "Yapılan suçlamaları reddettim. Ben bugüne kadar hiç kimseyi kadın, erkek, başörtülü-başörtüsüz, dini dili, ırkı rengi için ayırmadım" dedi.
Başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan ünlü sanatçı Deniz Çakır bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi. İfadenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sanatçı Deniz Çakır, "Yapılan suçlamaları reddettim. Ben bugüne kadar hiç kimseyi kadın-erkek, başörtülü - başörtüsüz, hayat tarzı, dini , rengi için ayırmadım. İnsanları birleştirmek için sosyal projelerde bulundum. Bugüne kadar duruşum ve yaptığım şeyler bellidir. Ayrıştırma için değil birleştirmek için mücadele ettim. Bahsi geçen hiç bir şeyi yapmadım. Suçlamalar benim bugüne kadarki duruşuma ters. Sanatçı kadını başörtülü başörtüsüz diye ayırmaz. Çok sayıda farklı kişi çevremde var. Hepsi de beni çok severler. Görüntüler de var. Yargı süreci var" dedi. Öte yanda Çakır açıklamasının ardından ayrılırken, avukatı Bahri Belen de savcılığa delilleri sunduklarını söyledi.

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