Ünlü sanatçı Devran Çağlar Maltepe’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Devran \u00c7a\u011flar Maltepe\u2019de ge\u00e7irdi\u011fi kalp krizi sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti.Bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fc tart\u0131\u015fma yaratm\u0131\u015ft\u0131! Harekete ge\u00e7iliyorKorgeneral Twitty, Suriye s\u0131n\u0131r\u0131nda inceleme yapt\u0131\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "\u0130\u00e7 g\u00fcvenlik operasyonlar\u0131 kapsam\u0131nda; 12-13 A\u011fustos 2019 tarihlerinde Erzincan-Kemah il\u00e7esi k\u0131rsal\u0131nda, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131nca ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 ter\u00f6ristten birinin, Ter\u00f6rden Arananlarda 600 bin
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