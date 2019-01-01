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Ünlü sanatçı Gülriz Sururi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 17:03 | Son Güncelleme

ÜNLÜ sanatçı Gülriz Sururi, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Gülriz Sururi hayatını kaybetti

İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ sanatçı Gülriz Sururi, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 24 Temmuz 1929 doğumlu sanatçının ölüm haberi vasiyeti üzerine defnedildikten sonra duyuruldu.

24 Temmuz 1929 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gülriz Sururi'nin babası ilk operet kurucularından Lûtfullah Sururi Bey, annesi de opera sanatçısı Suzan Lütfullah'tır. Sururi ilk kez 1942'de İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde sahneye çıktı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro ve Şan Bölümleri’nde eğitim gördü. Konservatuvarı bitiremeden bazı özel topluluklarda çalışmaya başladı. 1955'te Muammer Karaca Topluluğu'nda profesyonel sanat yaşamına başladı. 1960'ta Dormen Tiyatrosu'na geçti. 1961'de, bu toplulukta sahnelenen Sokak Kızı İrma'daki rolüyle en iyi kadın oyuncu olarak İlhan İskender Armağanı'nı kazandı.

1962'de tiyatrocu Engin Cezzar'la evlendi. Aynı yıl eşi ile bilrikte Küçük Sahne'de Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu'nu kurdu. Sokak Kızı Irma, Ferhat ile Şirin, Teneke, gibi pek çok oyunda rol aldı. 1966'da "Teneke" oyunundaki rolüyle İlhan İskender En İyi Kadın Oyuncu Armağanı'nı bir kez daha kazandı. Aynı yıl Türk Kadınlar Birliği'nce "Yılın Kadını" seçildi. Haldun Taner'in yazdığı, Genco Erkal'ın yönettiği ve ilk olarak 31 Mart 1964'te sahnelenip uzun süre kapalı gişe oynayan "Keşanlı Ali Destanı"'nda "Zilha" rolündeki başarısıyla ünü arttı.

(Arşiv fotoğraflar)

Ünlü sanatçı Gülriz Sururi hayatını kaybettiÜnlü sanatçı Gülriz Sururi hayatını kaybettiÜnlü sanatçı Gülriz Sururi hayatını kaybetti

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