Ünlü sanatçı Hakan Altun sahneden seslendi: 'Hayali düğün yapıyoruz bu gece'

Kocaeli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Hakan Altun hayranlarıyla buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Seka Park’ta düzenlenen konsere on binlerce vatandaş katıldı. Cumhuriyet’in 99. yılı dolayısıyla konserde Türk bayraklarıyla Onuncu Yıl Marşı da okundu. Birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren Altun, yaklaşık 2 buçuk saat kaldığı sahnede Kocaeli’yi adeta coşturdu.

'HAYALİ DÜĞÜNÜMDE HEP BERABER OYNAYALIM'

Ünlü sanatçının, “Herkes benim evlenmemi istiyor ya! Yaş oldu 50 ya! Farz edin ki bu benim hayali düğünüm. Hayali düğün yapıyoruz bu gece. Düğünümde oynamayan taş olsun” dedikten sonra tef çalarak şarkı söylemesi renkli anlara sahne oldu. Dakikalarca tef çalıp oynayan Altun, ‘Hey Gidi Koca Dünya Gam Yükü Müsün’ şarkısını söyledi. Orkestra ekibini de beraberinde oynatan Hakan Altun, unutulmaz anlara imza attı. Öte yandan, konserde Altun’un kendi şarkılarının yanı sıra ustalar da unutulmadı. Cengiz Kurtoğlu, Barış Manço, Ahmet Kaya, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses gibi pek çok önemli ismin şarkıları da okunurken Altun, hepsi için alkış istedi. Altun, Ahmet Kaya’nın Kum Gibi şarkısını söylerken de tamburu kendisi çaldı. Konsere gelen vatandaşlar unutulmaz bir akşamı geride bıraktı. (İHA)

