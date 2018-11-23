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Ünlü sanatçı Maalouf'a "cinsel taciz"den ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 18:38 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü trompetçi İbrahim Maalouf'a, 14 yaşındaki ortaokul öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 4 ay tecilli hapis cezası verildi

PARİS (AA) - Trompetin usta ismi İbrahim Maalouf, 14 yaşındaki ortaokul öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 4 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Le Figaro gazetesinin haberine göre, Fransa'nın Creteil kentindeki ceza mahkemesi, 14 yaşındaki ortaokul öğrencisine cinsel tacizde bulunmakla suçlanan 37 yaşındaki Maalouf'a 4 ay tecilli hapis ve 20 bin avro para cezası verdi.

Maalouf, mahkemede, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

Ünlü sanatçı, Elvis Costello, Sylvia Schwartz ve Sting gibi dünyaca ünlü isimlerle çeşitli projelere imza atmıştı.

Trompetçi Nassim Maalouf ile piyanist Nada Maalouf'un oğlu ve yazar Amin Maalouf'un da yeğeni olan İbrahim Maalouf, Gerard Boulanger'dan eğitim almıştı.

İbrahim Maalouf, 15 yaşındayken seslendirdiği Bach'ın No. 2 Brandenburg Konçertosu'yla müzik kariyerine adım atmıştı.

Paris Konservatuvarı'nda klasik müzik öğrencilerine doğaçlama dersleri veren sanatçı, 2010'da "Fransız Caz Ödülleri"nde, "Yılın Enstrümantal Keşfi" ödülüne layık görülmüştü ve 2014'te "Fransız Müzik Ödülleri"nde "En İyi Uluslararası Müzisyen" ödülünü kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz İbrahim Maalouf

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