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Ünlü sanatçı Mabel Matiz, babasını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 13:29 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Mabel Matiz’in 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Mabel Matiz’in 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca hayatını kaybetti. Sanatçı gözyaşları içinde babasının tabutunu taşıdı.
Ünlü sanatçı Mabel Matiz’in babası Ali Karaca memleketi Mersin’in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kıbrıs Gazisi Ali Karaca’nın cenazesi bugün Tömük Mahallesindeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından da Tömük Asri Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Törene Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Mehmet Derin ile Mersinli Gaziler katıldı.
Törende Sanatçı Mabel Matiz gözyaşlarını tutamadı. Tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Karaca dualarla ve gözyaşlarıyla defnedildi.

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, babasını kaybetti

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, babasını kaybetti

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, babasını kaybetti

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, babasını kaybetti

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, babasını kaybetti

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, babasını kaybetti

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, babasını kaybetti

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, babasını kaybetti

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, babasını kaybetti

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, babasını kaybetti

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, babasını kaybetti

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, babasını kaybetti

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, babasını kaybetti
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