Ünlü sanatçı Ozan Arif Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Türk dünyası ve ülkücü camianın sevilen ismi Ozan Arif (Arif Şirin) 13 Şubat Çarşamba günü yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 70 yaşında vefat eden Ozan Arif bugün binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile ebediyete uğurlandı.

Sözcü'den Ozan Akdum'un haberine göre Ozan Arif'in Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki evinden alınan cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Büyük Camii'ye getirildi. Konvoy halinde getirilen cenazeyi cami önünde sevenleri karşıladı. Bu sırada izdiham da yaşandı. Cenazede sevenleri Ozan Arif'e son görevlerini yerine getirmek için toplandı.

AKŞENER DE KATILDI

Törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP’ye katılan eski çalışma sosyal güvenlik bakanı Yaşar Okuyan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zihni Şahin, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayati Tekin, MHP’den ihraç edilen bağımsız aday Erhan Usta, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ile AK Pasrti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu başta olmak üzere çok sayıda siyasi ile Uğur Işılak gibi sanatçılar da katıldı.