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Ünlü sanatçı Ozan Arif Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 16:39 | Son Güncelleme

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif, Samsun’da binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmayları ile CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, milletvekilleri, ile onbinlerce vatandaş katıldı. Törene MHP'yi ise MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karabıçak'ın temsil ettiği gözlendi.

Ünlü sanatçı Ozan Arif Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Türk dünyası ve ülkücü camianın sevilen ismi Ozan Arif (Arif Şirin) 13 Şubat Çarşamba günü yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 70 yaşında vefat eden Ozan Arif bugün binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile ebediyete uğurlandı.

Sözcü'den Ozan Akdum'un haberine göre Ozan Arif'in Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki evinden alınan cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Büyük Camii'ye getirildi. Konvoy halinde getirilen cenazeyi cami önünde sevenleri karşıladı. Bu sırada izdiham da yaşandı. Cenazede sevenleri Ozan Arif'e son görevlerini yerine getirmek için toplandı.

AKŞENER DE KATILDI

Törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP’ye katılan eski çalışma sosyal güvenlik bakanı Yaşar Okuyan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zihni Şahin, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayati Tekin, MHP’den ihraç edilen bağımsız aday Erhan Usta, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ile AK Pasrti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu başta olmak üzere çok sayıda siyasi ile Uğur Işılak gibi sanatçılar da katıldı.

ozan arif cenaze

MHP’Yİ İL BAŞKANI TEMSİL ETTİ

Törende MHP’yi, Samsun İl Başkanı Abdullah Karabıçak’ın temsil ettiği gözlendi.

AKŞENER DUA ETTİ

Akşener, cenaze namazından önce Ozan Arif’in tabutunun başına gelerek dua etti. Ozan Arif’in cenzesinin başında dua eden Şener daha sonra oğluna başsağlığı dileğinde bulunarak kadınlara ayrılan bölüme geçti.

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BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Özellikle milliyetçi kesimin edebi dille sesi olan Ozan Arif, Samsun Büyük Camii'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda babasının yanına defnedildi.

DEVLET BAHÇELİ İLE DAVALIK OLMUŞLARDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ozan Arif olarak bilinen sanatçı Arif Şirin ile ilgili geçtiğimiz yıllarda davalık olmuştu. Devlet Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut dava sürecine ilişkin yaptığı bir açıklamada, “27.06.2017 tarihinde Arif Şirin (Ozan Arif) isimli şahsın kamuoyuna yansıyan hakaret dolu beyan ve ifadeleri nedeniyle gerekli hukuki süreç başlatılmış olup; adı geçen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Şüpheli hakkındaki hukuki süreç titizlikle takip edilecektir” demişti. Bahçeli ile davalık olmasının ardından Ozan Arif ile MHP’lilerin arası açılmıştı.

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Meral Akşener, Ozan Arif’in tabutu başında dua etti. (SÖZCÜ)


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