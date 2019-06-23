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Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı. Mührü oy pusulasında biraz taşan Minik Serçe, sandık görevlilerine “Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?” diye sordu. Görevliler de “Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz” dedi. Okulda bulunan gazetecilere günaydın diyen Aksu, cevap alamayınca esprili bir şekilde “Günaydın diyorum cevap alamıyorum, suratıma bakıyorsunuz” diyerek sitem etti.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu kullanmak için Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokuluna geldi. Ünlü sanatçı Aksu, okulda bulunan gazetecilere dönerek “Yine bekliyorsunuz nöbetçiler” dedi. Minik serçe, okulda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi. Okuldaki çocuklarla da sohbet eden Aksu’nun oldukça neşeli olduğu gözlendi.
Minik Serçe’nin oy pusulasını aldığı sırada sandık görevlilerine “Şurada herkesin içinde basıverem mi?” diyerek espri yapması sınıftakileri güldürdü. Mührü oy pusulasında biraz taşan Minik Serçe sandık görevlilerine, “Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?” diye sordu. Görevliler de “Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz” dedi.
Okulda bulunan gazetecilere günaydın diyen Aksu, kendisine günaydın demeyen gazeteciye esprili bir şekilde sitem etti. Aksu’nun gazeteciye “Günaydın diyorum cevap alamıyorum, suratıma bakıyorsun” demesi renkli anlara sahne oldu.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

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