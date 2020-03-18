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Ünlü sanatçı Suat Ülhan hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 23:19 | Son Güncelleme

Ankara Sanat Tiyatrosu eski oyuncusu, tiyatro ve sinema sanatçısı Suat Ülhan (71) hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Suat Ülhan hayatını kaybetti

Suat Ülhan, Üvey Baba dizisinde Süleyman'ı, Süper Baba'da fırıncı Musti'yi canlandırmıştı.

Sanatçının cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nden kaldırılacak.

Acı haberi ünlü sanatçı Genco Erkal böyle duyurdu.

gencoerkal

SUAT ÜLHAN KİMDİR?

Suat Ülhan 1949'da İstanbul'da dünyaya geldi. Bir Kemalettin Tuğcu klasiği olan, TV dizisi olarak 1998 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan 'Üvey Baba' adlı dizide canlandırdığı 'Süleyman' karakteriyle tanındı. Evli olan sanatçı yaşamını İstanbul, Pendik ilçesinde ikamet etmiştir.

Yine Tv dizisi Süper Baba'da, Fırıncı Musti karakterini canlandıran oyuncu, İstanbul Kanatlarımın Altında filminde Agop, Baba Evinde Antrenör, Bir Aşk Uğrunada Reşit, Deli Yürekte Usta, Çarli dizisinde ise Tamirci karakterlerini canlandırmıştır.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
şuan hala izliyorum üvey babayı. suat ülhan Drli yürektede oynamıştır.
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