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Ünlü sanatçı Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi!

04.09.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgi öğle saatlerinde Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Yan yatan araçtan çıkan Ezgü ve ailesi kazayı yara almadan atlattı. Kaza anını anlatan sanatçı, " Yokuş aşağı inerken hızım 70-80 kilometre civarındaydı. Bir anda araç yalpalamaya başladı. Biraz gaza bastım ama toparlamadı ve yola devrildik. Hiçbirimizde sıkıntı yok." dedi.

Ünlü sanatçı Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi!

Sanatçı Sümer Ezgü, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Seyir halindeki cipin kontrolden çıkarak devrildiği kazada sürücü Ezgü ile araçta bulunan ailesi şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

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ARKADA KARAVAN DA VARDI

Kaza, öğle saatlerinde Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, cip ve ona bağlı olan karavanla seyir halindeyken Korkuteli'ye yaklaştığı sırada kontrolden çıktı. Sümer Ezgü ve ailesinin içinde bulunduğu cip ve karavan yola devrildi. Ezgü ve ailesi, kazayı yara almadan atlattı.

"BİRAZ GAZA BASTIM AMA..."

Sümer Ezgü, kazanın ilçeye gelmeden önce, yokuş aşağı yolda ilerlerken meydana geldiğini söyledi. Ezgü, "Öğle saatlerinde Antalya’dan yola çıktık. Eşim ve çocuklar da araçtaydı. Yokuş aşağı inerken hızım 70-80 kilometre civarındaydı. Bir anda araç yalpalamaya başladı. Biraz gaza bastım ama toparlamadı ve yola devrildik. Hiçbirimizde sıkıntı yok. Yaralanmadan araçtan çıktık” dedi. (DHA)

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trafik kazası sümer ezgü

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