Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama geldi: Ateşlendikten sonra huyum değişti

Delikanlım, Çabuk Olalım Aşkım, Hastayım Sana, Çat Kapı gibi birçok şarkısıyla büyük hayran kitlesine ulaşan Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Muhabir Online'nın haberine göre Tilbe rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve ocak ayındaki bütün konserlerini iptal etti. Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Tilbe, "İyiyim Allaha Şükür. Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz,oturuyoruz 2 yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri, problemli, öf sınırındayım, belki üçüncüleri olurum." paylaşımıyla sevenlerini rahatlattı.





