HABER

Ünlü sanatçılar, Barış Pınarı Harekatı’na kör sağır kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 11:43 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan bazı ünlü sanatçılar sessiz kalarak destek vermedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan bazı ünlü sanatçılar sessiz kalarak destek vermedi. Aynı sanatçılar Çanakkale Kirazlı’da gerçekleştirilmesi planlanan altın madeni projesine karşı yürütülen mücadeleleri sosyal medya hesaplarından destekte bulunmuştu.
Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde devam ediyor. Harekat kapsamında şu ana kadar 277 terörist etkisiz hale getirildi. 11 köy ise terör örgütlerinden temizlendi. Tel Abyad’daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor. Öte yandan, harekata bir çok sanatçı daha önce sosyal medya hesaplarından destek vererek, Türk askerinin yanında yer aldığını belirtmişti.
Türkiye’nin yakından tanıdığı yurt dışında ve yurt içerisinde sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ünlü sanatçılar Tarkan, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Ata Demirer gibi ünlü isimler sosyal medya hesaplarında sessizliğini korumaya devam ediyor. Aynı isimler daha önce Kaz dağları için yapılan eylemlere sosyal medya hesaplarından destekte bulunmuşlardı. Ünlü isimlerden Tarkan, Boğaziçi Caz Korosu tarafından Kaz Dağları için yapılan çalışmayı paylaşarak, “Bir olur geliriz üstesinden, Her şey mümkün eğer inanırsan” diyerek destek vermişti.
Şahan Gökbakar ise “Bu güzel ülkeyi ve Kaz Dağlarını kendi çıkarları için kimse elimizden alamaz. O ağaçlar senin çocuğunun, benim çocuğumun ey vatandaş. Kaz dağları bir tane. Çanakkale bir tane. O şehirde ne destanlar yazıldı, iyi bilir yabancılar. Çanakkale geçilmez diye boşuna denmedi. Çanakkale geçilmez, Kaz Dağları deşilmez” paylaşımını yapmıştı.
Ünlü oyuncu Ata Demirer ise Kaz Dağları ile ilgili atılan bir tweeti paylaşarak destek vermişti. Cem Yılmaz da yaptığı paylaşımda kolunun altına aldığı bir kaz heykeli ile fotoğraf paylaşarak, Kaz Dağları için yapılan eylemlere destek vermişti.

PARTNERMüge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...Müge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...
Orman yangınlarında terör şüphesi!Orman yangınlarında terör şüphesi!
Başkan Davut Aydın: "Şanlı Türk ordusu dünyaya yayılacak olan Barış Pınarlarını açtı"Başkan Davut Aydın: "Şanlı Türk ordusu dünyaya yayılacak olan Barış Pınarlarını açtı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı başlayınca YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

Harekatın başlamasıyla YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

AA: Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı şehit oldu

AA duyurdu: Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı şehit oldu

İstanbul'daki orman yangınlarıyla ilgili PKK operasyonu! Gözaltına alındılar

Orman yangınlarında terör şüphesi!

Akçakale'deki saldırıda şehit olan Muhammed Omar ve Cihan Güneş için tören düzenlendi

Acı veda! Sivil şehitler için tören

Abdullah Ağar'dan canlı yayındaki keskin nişancı saldırısına ilişkin dikkat çeken açıklama

Keskin nişancı saldırısına ilişkin dikkat çeken açıklama

Türkiye Spor Yazarları Derneği Haliç Üniversitesi'nin Levent'ten tahliyesini istedi

Haliç Üniversitesi'nin tahliyesi istendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.