Ünlü sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri açılışta

Etiler’de sanatçılar ve çok sayıda sosyal medya fenomeni ünlü bir güzellik merkezinin yeni şubesinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Cilt Bakım Uzmanı Özlem Aksünger, “Her cilt tipi için farklı protokol yapıyoruz, yani kişiye özel protokoller ile cilt yenilenmesi sağlanıyor” dedi.

Şubenin açılışına, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Ali Rıza Yılmaz, CHP Grup Başkan Vekili Fahrettin Çırak, ünlü sanatçılar Mustafa Topaloğlu, Başak Dalveren, Aleyna Dalveren, Pınar Eliçe, Ersan Er, manken Ece Gürsel, sunucu Bircan Bali ile sosyal medyada “Çorumlu Amir” olarak bilinen Amir Zakaria, Nilay Toprak ve Nez Demir katıldı. Kurdele kesilerek açılışın yapılmasının ardından sanatçılar güzellik merkezini gezerek Aksünger’den bebeksi cilt bakımı hakkında bilgi aldı.

