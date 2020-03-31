Ünlü sanatçılardan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek geldi!

Ünlü sanatçılar kampanyanın ilk gününde yaptıkları bağışları açıkladı. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Seda Sayan, Mustafa Ceceli ve ABD'li sanatçı Della Miles kampanyaya ilk destek veren ünlülerden oldu. Şahan Gökbakar da Sağlık Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kampanyalarına destekte bulundu.

" HALUK LEVENT OLARAK 30 BİN TL İLE KATILIYORUM"

Kampanyanın daha ilk saatlerinde ünlü sanatçı Haluk Levent 30 bin TL'lik bağışta bulundu. Başkanı olduğu Ahbap Derneği'yle de ayrı bir kampanya yürüten Haluk Levent, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Ahbap olarak işimizi iyi yapıyorsak takdir edin, destekleyin ama yaptıklarımızı devlet kurumlarıyla lütfen kıyaslamayın canlarım. Ahbap, sadece STK olarak kendi görevini yapıyor. Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın bağış çağrısına Haluk Levent olarak 30 bin tl ile ben de katılıyorum" açıklamasını yaptı.

SEDA SAYAN 100 BİN TL İLE DESTEK OLDU

Seda Sayan kampanyaya 100 bin TL'lik bağış yaptı. Sayan aynı zamanda Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği'ne de 360 ailenin 2 aylık masrafını karşılamak için destekte bulundu.