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Ünlü sanatçılardan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 01:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ünlü isimlerden de destek geldi.

Ünlü sanatçılardan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek geldi!

Ünlü sanatçılar kampanyanın ilk gününde yaptıkları bağışları açıkladı. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Seda Sayan, Mustafa Ceceli ve ABD'li sanatçı Della Miles kampanyaya ilk destek veren ünlülerden oldu. Şahan Gökbakar da Sağlık Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kampanyalarına destekte bulundu.

" HALUK LEVENT OLARAK 30 BİN TL İLE KATILIYORUM"

Kampanyanın daha ilk saatlerinde ünlü sanatçı Haluk Levent 30 bin TL'lik bağışta bulundu. Başkanı olduğu Ahbap Derneği'yle de ayrı bir kampanya yürüten Haluk Levent, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Ahbap olarak işimizi iyi yapıyorsak takdir edin, destekleyin ama yaptıklarımızı devlet kurumlarıyla lütfen kıyaslamayın canlarım. Ahbap, sadece STK olarak kendi görevini yapıyor. Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın bağış çağrısına Haluk Levent olarak 30 bin tl ile ben de katılıyorum" açıklamasını yaptı.

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SEDA SAYAN 100 BİN TL İLE DESTEK OLDU

Seda Sayan kampanyaya 100 bin TL'lik bağış yaptı. Sayan aynı zamanda Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği'ne de 360 ailenin 2 aylık masrafını karşılamak için destekte bulundu.

MUSTAFA CECELİ'DEN 50 BİN TL'LİK BAĞIŞ

Şarkıcı Mustafa Ceceli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kampanyaya destek verdiğini açıkladı. Ceceli paylaşımında, "Arkadaşlar bu kampanyaya gelin hep birlikte destek olalım. Ben de Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına 50 bin TL bağışta bulunuyorum. Sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle" notunu yazdı.

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ABD'Lİ SANATÇIDAN DESTEK GELDİ

Türkiye'de olduğu sürelerde Muğla'nın Dalyan ilçesindeki evinde yaşayan ABD'li sanatçı Della Miles, yurt dışından online EFT yoluyla bağış yaptı.

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Miles, sosyal medya hesabından bir de mesaj göndererek, "Şu an Türkiye dışındayım, ancak kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Bu yaptığım sizin güzel yüreğinizin yanında hiçbir şey ama benim de katkım olsun istedim. Biz Bize Yeteriz Türkiyem, sizi seviyorum, herkesin az ya da çok bu kampanyaya katıda bulunmasını arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.
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