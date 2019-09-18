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Ünlü sanatçılardan inşa edilecek Darülaceze Sosyal Hizmetler Şehrine bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 17:28 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de inşa edilecek olan Darülaceze Sosyal Hizmetler Şehri yerleşkesinde sanatçılar için oluşturulacak Yaşam Merkezine Harbiye konserlerinin gelirlerini bağışlayan ünlü isimler basın toplantısı düzenleyerek yardım çağrısında bulundu.Darülaceze’nin Arnavutköy’de inşa edilecek Sosyal Hizmetler Şehri yerleşkesi içerisinde sanatçılar için oluşturulacak Yaşam Merkezi’ne Türk Hava Yolları Harbiye Açıkhava Konserlerinden elde ettikleri gelirleri bağışlayan Cengiz Kurtoğlu, Rafet El Roman, Mustafa Sandal, Nükhet Duru, Deniz Seki, Serdar Ortaç, Murat Dalkılıç ve Yapımcı Prodüktör Polat Yağcı basın toplantısı düzenleyerek bütün sanatçıları bağış yapmaları konusunda davet etti.Toplantıda konuşan Mustafa Sandal, "Yıllardır önemli isimlerin zaman zaman dramatik hikayelerini okuyoruz ve şahit oluyoruz.

Arnavutköy’de inşa edilecek olan Darülaceze Sosyal Hizmetler Şehri yerleşkesinde sanatçılar için oluşturulacak Yaşam Merkezine Harbiye konserlerinin gelirlerini bağışlayan ünlü isimler basın toplantısı düzenleyerek yardım çağrısında bulundu.
Darülaceze’nin Arnavutköy’de inşa edilecek Sosyal Hizmetler Şehri yerleşkesi içerisinde sanatçılar için oluşturulacak Yaşam Merkezi’ne Türk Hava Yolları Harbiye Açıkhava Konserlerinden elde ettikleri gelirleri bağışlayan Cengiz Kurtoğlu, Rafet El Roman, Mustafa Sandal, Nükhet Duru, Deniz Seki, Serdar Ortaç, Murat Dalkılıç ve Yapımcı Prodüktör Polat Yağcı basın toplantısı düzenleyerek bütün sanatçıları bağış yapmaları konusunda davet etti.
Toplantıda konuşan Mustafa Sandal, "Yıllardır önemli isimlerin zaman zaman dramatik hikayelerini okuyoruz ve şahit oluyoruz. Sektörümüze emek verdikten sonra dramatik hikayelere maruz kalan çok değerli isimleri görüyoruz, üzülüyoruz. Dostum Polat Yağcı’yla konuşurken Cumhurbaşkanımızın önderliğinde böyle bir projeyi hayata geçirme fikrini söylediğinde çok mutlu oldum. Yıllardan beri sektörümüzde bulunan birçok yapımcı, prodüktör bundan bahsetmiş olabilir. Ancak gerçekten aksiyona geçme konusunda eksik kalınmıştır. Konuşmak başak bir şey yapmak başka bir şey. Sevgili Polat’ın bu konuda çok kararlı olduğunu görünce bende konserimden ücret almayacağımı ve gelen ücreti projeye aktaracağımı belirttim. Bundan sonra inşallah bu tür dramatik hikayeler duymayacağız. Günü geldiğinde, ihtiyaç duyduğunda barınacağı kendilerine bakılacağı güzel ve özel bir yer olacak" ifadelerini kullandı.
Müzik sektöründen para kazanan herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten müzik prodüktörü Polat Yağcı, "Bu sektörden para kazanan herkesin, gerek sanatçıları gerek menajerler, gerek basın danışmanları bu taşın altına elini koymalıdır. Elimizi taşın altına koydukça daha önemli projelere imza atacağız" diyerek sektör paydaşlarını projeye desteğe davet etti.
Hayata geçirilecek projeyle herkesin bir evi olacağını vurgulayan Cengiz Kurtoğlu da, "Aranızda en yaşlı ben olduğum için orada yaşamaya en yakın olan benim. Belki iğnenin ucu kadar katkımız olacak ama orada hepimizin bir evi olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Gençliğe aldanılmaması gerektiğini hatırlatan Rafet El Roman ise, "Frank Sinatra bir şarkısı vardı. Diyor ki, ben gençliğin ne olduğunu biliyorum ama siz yaşlılığın ne olduğunu bilemezsiniz. Sanatçı arkadaşlarımız güzel sözler sarf etti. Bu tarz mekanların artmasını diliyorum" dedi.
Yeni yapılacak Darülaceze projesinin en iyisi olacağının garantisini veren Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Yarınlarımızın ne olacağını bilmiyoruz. Ama geleceğimizin mutlu, huzurlu ve dinamik olmasını temenni ediyoruz. Hasta olmayı istemiyoruz ancak olduğumuzda da en iyi imkanların bizde olmasını istiyoruz. Yapılacak olan projenin en iyisi olacağı garantisini veriyorum sizlere" şeklinde konuştu.
Basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen aşure programında kazanın başına geçen ünlü sanatçılar, Darülaceze sakinlerine aşure dağıttı. Ünlü sanatçılara ilginin yoğun olduğu programda ortaya renkli görüntüler çıktı.

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